Терапевт Шелехова назвала питьевые привычки, из-за которых растет давление

Повышение давления, особенно если оно возникает систематически, негативно отражается не только на сердце и сосудах, но и на всем организме. Нередко мы сами, формируя неправильные привычки, способствуем повышению давления.Неверно подобранный рацион, избыток жирной, соленой или сладкой пищи влияет на все показатели здоровья. Об этом, наверно, сейчас знает даже школьник. Но мало кто из нас, наливая утром чашку крепкого чая или покупая банку газировки, задумывается, что питьевые привычки также оказывают влияние на наш организм. В частности, они могут негативно отражаться на уровне артериального давления.Многие напитки, которые употребляются изредка или ежедневно, содержат биологически активные вещества, влияющие на тонус сосудов или объем жидкости, которая задерживается в тканях и артериях. «Доктор Питер» уточнил у Виолетты Шелеховой, врача-терапевта, кардиолога, какие питьевые привычки могут влиять на давление и как они это делают.Норма относительно, но пределы естьДавление легко определяется в домашних условиях по двум цифрам на тонометре, первая — систолическое давление, вторая — диастолическое давление. Идеальным эксперты считают значение 120/80 мм рт.ст., но для каждого эта цифра может быть индивидуальной, что тоже зависит от многих факторов. Но есть и границы нормы: соответственно, показатели выше 140/90 мм рт.ст. уже считаются повышенными, а 90/60 мм рт.ст. — пониженными.Повышение давления может проявлять себя следующими симптомами: головные боли, чувство дискомфорта в груди, головокружение, тошнота, рвота. При пониженном давлении чаще отмечается слабость, усталость, потеря сознания, головокружения, ухудшение зрения. Иногда симптомы схожи и чтобы правильно решить, как действовать, нужно обязательно измерить АД.Кофеин и сольВ зависимости от употребления определенных напитков, человек может как повысить, так и понизить кровяное (артериальное) давление. Мы поговорим о напитках, способных повысить артериальное давление: это в основном:жидкости с повышенным содержанием соли. Известно, что соль задерживает воду в организме, стимулируя повышение давления. К таким относится, например, магазинный томатный сок — сам по себе он очень полезен для сердца благодаря ликопину в составе, но добавление соли делает пользу сомнительной.напитки с содержанием кофеина: кофе, зеленый чай. Они провоцируют пусть и кратковременный подъем артериального давления, но ощутимый для людей, чувствительных к резким подъемам артериального давления, особенно уже страдающих гипертонией.Коктейли — энергетикиОтдельно нужно отметить напитки — энергетики, так горячо любимые нашей молодежью. Они зачастую содержат смесь биологически активных компонентов, стимулирующих нервную систему, и где концентрация кофеина может превышать допустимую суточную норму. Ежедневный прием этих напитков может провоцировать достаточно значительные скачки давления, что неизбежно приведет к развитию гипертонии с относительно тяжелым течением.Сахар — это тоже плохоНапитки с повышенным содержанием сахара: сладкая газировка, фруктовые соки как промышленного производства, так и свежевыжатые, влияют на уровень давления. Сахар в этих напитках повышает уровень инсулина в крови, а при длительном и бесконтрольном приеме повышает уровень «плохого» холестерина, который негативно влияет на стенки сосудов, вследствие чего формируются колебания артериального давления выше допустимых норм.С алкоголем все неоднозначноВ зависимости от объема потребления и вида алкоголя, возможно сужение или расширение сосудов. И этот факт провоцирует споры среди экспертов. Сам этиловый спирт стимулирует расширение сосудов, что способствует снижению АД. Так происходит в начальной стадии алкогольного опьянения.Затем кровообращение активизируется, возрастает нагрузка на сердечную мышцу, и сосуды начинают активно сживаться, что провоцирует резкие скачки артериального давления. Таким образом, сначала алкоголь снижает давление, а через некоторое время — повышает. Перепады артериального давления не полезны даже для здорового человека, а для гипертоника могут нести серьезную опасность.Вода — но не любаяВряд ли стоит доказывать важность употребления воды. Но если это минеральные воды, нужна осторожность. Они имеют разный минеральный состав, в зависимости от этого также могут оказывать влияние на артериальное давление и на организм в целом, как ухудшая его работу, так и реализуя лечебный эффект.Общая минерализация воды для ежедневного приема должна составляет 0,8-1,2 г/л. Это малая минерализация, благодаря чему здоровые люди могут пить такую воду без каких-либо серьезных ограничений — вплоть до дневной нормы жидкости. Чтобы использовать минеральную воду как лечебно-профилактическое средство, нужно проконсультироваться с врачом по профилю заболевания.Чтобы правильно использовать в рационе те или иные продукты и напитки, конечно, необходимо знать свои цифры артериального давления. Лучше всего обратиться к врачу терапевту, проконсультироваться, с учетом общего состояния здоровья, а при выявлении изменений в цифрах артериального давления, получить рекомендации по обследованию. Доктор поможет определиться со здоровыми привычками, все необходимые рекомендации может дать врач, учитывая индивидуальные особенности организма и другие факторы, влияющие на это.Правильное питание и здоровый образ жизни помогут сохранить здоровье, не снижая качество жизни.