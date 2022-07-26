5 способов избавиться от задержки воды в организме

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Задерживающаяся в организме вода вызывает скачки давления, способствует отекам и вздутию. Вот проверенные способы избежать этой проблемы.Меньше соленой пищиПовышение уровня натрия в организме может привести к вздутию живота. Избыток натрия имеет тенденцию удерживать больше воды в организме. Соль обладает свойствами поглощать воду и накапливаться в разных частях тела. Это то, что заставляет вас чувствовать себя раздутым. Если вы каждый день будете сокращать потребление натрия, это автоматически уменьшит количество удерживаемой в организме воды.Не обезвоживайте себяЗадержка воды также может быть вызвана обезвоживанием. Нехватка воды может привести к тому, что ваше тело отечет, поскольку оно накапливает воду про запас. Самый простой способ не допустить, чтобы это стало проблемой в вашем теле, — пить больше воды. Человеку более чем достаточно выпивать два-три литра воды в день, но употребление меньшего количества воды может вызвать проблему в виде задержки воды.Ведите активный образ жизниВ последние десятилетия образ жизни людей стал очень малоактивным, особенно из-за работы, которая требует многочасового сидения. Физическая активность поддерживает уровень воды в теле. Поэтому, даже если вы работаете за столом по 10 часов, убедитесь, что тело получает хоть какие-то физические нагрузки. Это не обязательно должны быть интенсивные изнурительные тренировки. Вы можете просто оставаться активным, совершив 10-минутную прогулку или даже прогуливаясь в парке.Ешьте калийУпотребляйте продукты, богатые калием. Например, вы можете есть картофель, чечевицу, шпинат, бананы, сухофрукты и апельсины. Все эти продукты являются очень хорошими источниками этого минерала. Низкий уровень калия также может вызвать задержку воды.Соблюдайте правильную диетуПлохая и несбалансированная диета часто вызывает задержку воды. Поэтому важно включить основные ингредиенты в свой ежедневный рацион, чтобы избежать этой ситуации. Сократите потребление обработанных пищевых продуктов, поскольку они содержат много сахара и соли. Попробуйте есть продукты с клетчаткой, такие как морковь, свекла, авокадо и яблоки. Они высвобождают лишнюю соль через выходящую из тела мочу, тем самым предотвращая отеки.