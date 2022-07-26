Слабое рукопожатие может указывать на проблемы со здоровьем

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Оценка силы рукопожатия может быть простым и доступным тестом, помогающим выявить проблемы со здоровьем на ранних стадиях развития.Снижение мышечной силы — фактор, способный указывать на приближение смерти, поэтому ученые и медики заинтересованы в создании простых способов оценки этого фактора. Авторы новой научной работы представили особые контрольные точки, которые можно применять к населению, тестируя людей на мышечную силу. Ученые, в частности, обнаружили связь между силой захвата и ростом, полом и возрастом.Сниженная сила захвата обычно ассоциируется с проблемами со здоровьем в пожилом возрасте, однако ученые отмечают, что этот фактор можно использовать и при диагностике болезней у более молодых людей. Существующие исследования показывают, что сниженная сила захвата указывает на развитие болезней дыхательной и сердечно-сосудистой систем.Ученые из Центра демографии и глобального человеческого капитала Витгенштейна и Венского университета уверены, что оценка силы захвата — мощный диагностический инструмент, который, несмотря на свою простоту, способен предупредить о развитии целого ряда серьезных недугов. Статья по теме была опубликована в BMJ Open.