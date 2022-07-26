Как относиться к возрастному недержанию

К британскому доктору Элли Кэннон обратилась 67-летняя женщина, которая начала сталкиваться с проявлениями недержания. Она спрашивает, следует ли считать их нормальным проявлением старения, особенно если учесть наличие лишнего веса и перенесённого в прошлом рака груди.Люди часто считают, что недержание - это естественная часть возрастных процессов. На самом деле никакой объём потерянной вне вашего желания мочи не является допустимым и нормальным. Это проблема негативно влияет на качество жизни, и если вы с ней столкнулись, то врачи должны вам помочь. Существуют стрессовое и ургентное недержание. При стрессовом типе «протечки» появляются при чихании, кашле, смехе или беге.Ургентное недержание связано с острым желанием посетить туалет, но вы просто не успеваете до него добраться. Однако у людей бывают два типа недержания одновременно, а также устойчивая разновидность, при которой «утечки» мочи происходят постоянно. Недержание может быть связано с лишним весом или перенесенным лечением рака, так как в этот момент пациенту дают гормоны для остановки роста опухоли, которые подавляют действие женского гормона эстрогена. Это ослабляет и повреждает мышцы тазового дна, что даёт возможность моче более легко выходить из мочевого пузыря.Также следует пройти проверку на функционал почек, инфекции мочевыводящих путей, диабет, пролапс и проблемы с мышцами тазового дна. Врач общей практики обсудит факторы образа жизни, которые ухудшают ваше состояние вроде кофе, алкоголя, определённых лекарств, беременности и родов в прошлом. Постоянное недержание может быть признаком фистулы или повреждения мочевого пузыря, которое требует лечения.