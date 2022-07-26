Стоматолог Тюрин рассказал о пользе дорогих зубных щеток
Тюрин отметил высокий выбор приспособлений для ухода за полостью рта, но в то же время отметил бессмысленность маркетинговых "уловок" компаний. По его словам, единственным критерием для выбора качественной зубной щетки служит ее жесткость, а также материал щетины.
Стоматолог рассказал, что большинству людей подходят щетина с жесткостью medium. Есть еще light и hard. Если первые предназначены для детей, то вторые "неизвестно для кого", отметил Тюрин.
В завершении стоматолог объяснил, что на качество чистки зубок влияет не сама щетка, а ее правильное использование.
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