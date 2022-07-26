Стоматолог Тюрин рассказал о пользе дорогих зубных щеток

Зубная щетка - неотъемлемый атрибут современного человека. На прилавках российских магазинов разновидностей этого гигиенического аксессуара настолько много, что выбор подходящего может занять десятки минут. Стоматолог Сергей Тюрин рассказал, как правильно выбрать зубную щетку.Тюрин отметил высокий выбор приспособлений для ухода за полостью рта, но в то же время отметил бессмысленность маркетинговых "уловок" компаний. По его словам, единственным критерием для выбора качественной зубной щетки служит ее жесткость, а также материал щетины.Стоматолог рассказал, что большинству людей подходят щетина с жесткостью medium. Есть еще light и hard. Если первые предназначены для детей, то вторые "неизвестно для кого", отметил Тюрин.В завершении стоматолог объяснил, что на качество чистки зубок влияет не сама щетка, а ее правильное использование.