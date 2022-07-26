Как без анализов понять, что ваша кровь слишком жидкая

Густая кровь — это плохо, сердце работает под нагрузкой, могут возникать тромбозы, но и жидкая — не лучше, есть риск кровотечений. Как понять, что ваша кровь — что водица? Есть верные признаки.О том, что кровь слишком жидкая, может рассказать анализ крови — а точнее, уровень тромбоцитов в ней. Эти красные кровяные тельца не дают случиться кровотечениям и защищают нас от потери крови при порезах и травмах.Если уровень тромбоцитов сильно снижен (норма у взрослых 180-320*109/л), то на самом деле вы можете этого даже не замечать. Но подобное состояние довольно опасно и требует выяснения причин.О пониженном уровне тромбоцитов в организме и о том, что кровь ваша слишком жидкая, скажут вот эти 4 признака.Частые синякиПо данным клиники Майо, распространенный симптом тромбоцитопении (сниженного уровня тромбоцитов) — регулярное появление кровоподтеков и синяков на теле — даже при незначительном ушибе или легком сдавливании кожи.У вас случаются кровотеченияОдин из признаков, что тромбоциты в крови понижены — появление частых кровотечений, например, усиливается кровоточивость десен, есть кровоизлияния в слизистые оболочки глаза, случаются обильные месячные у женщин, появляется кровь в стуле или моче или идет носом кровь.Красноватые пятна на кожеЕсли ваша кровь слишком жидкая, у вас может появиться необычная сыпь. Выглядит она как мелкие красновато-фиолетовые пятна-точки. Их называют петехии. Чаще всего они появляются на голенях, но не чешутся и не доставляют человеку никакого дискомфорта.Чувство усталостиПроблема может усугубиться дефицитом железа в организме, анемией. А ее главный симптом — непроходящая усталость, которая ощущается даже после полноценного сна.Также этот признак может говорить и о других причинах пониженного уровня тромбоцитов — заболеваниях щитовидной железы, проблемах с иммунитетом.Почему кровь жидкая — возможные причиныЕсли вы обнаружили у себя хотя бы один из перечисленных симптомов, то вам стоит обязательно проконсультироваться у доктора и сдать анализы.Если жидкая кровь — последствие приема определенных лекарств, то врач скорректирует дозировку или назначит другой препарат. Если причина — в другом, то необходимо пройти обследование и сдать анализы.Врач клинической лабораторной диагностики, хирург, специалист по организации здравоохранения, медицинский директор цифровой лаборатории Lifetime+- Кровь может становиться жидкой, когда в ней много воды, — уточняет врач Кирилл Ювченко. — Это может вызывать отеки и повышать давление. Определить на глаз, жидкая кровь или густая, невозможно — для этого нужно выполнить общий анализ крови. В результатах исследования следует внимательно посмотреть показатель гематокрита (соотношения клеток крови к общему объему крови - прим. ред.). Чем он меньше, тем более жидкая кровь.