Нарколог объяснил, как побороть тягу к курению

Нарколог Даниил Петров в разговоре с "Мослентой" перечислил способы, которые помогут побороть тягу к курению."Никотиновая зависимость — одна из самых серьезных зависимостей, она сложно поддается лечению. Во-первых, никотин участвует во многих биохимических процессах нашего организма и, употребляя его, мы вмешиваемся в эти процессы, что вызывает зависимость на биохимическом уровне. Во-вторых, он вызывает сильную психологическую зависимость. В-третьих, сигареты находятся в легальной продаже. А самое неприятное, что эта негативная привычка очень слабо поддается общественному порицанию, во всяком случае, в России",– пояснил специалист.По словам Петрова, не стоит пренебрегать помощью психотерапевта. Кроме того, стоит обратить внимание на никотинозамещающие препараты – на начальном этапе они помогают снизить тягу к сигаретам. Однако действие таких медикаментов кратковременное, поэтому употреблять их дольше двух месяцев не стоит."Также существует множество запатентованных методов лечения никотиновой зависимости: НЛП, иглоукалывание, гипноз. По большому счету, если у пациента есть установка на лечение и избавление от вредной привычки, эти методики могут помочь добиться положительного результата. Также в Москве есть группа анонимных курильщиков, регулярные встречи с которыми позволяют поддерживать никотиновую трезвость",– заключил врач.