Восстановление кровообращения мозга методами народной медицины

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Восстановить мозговое кровообращение при терапии народными средствами несложно. Препараты легко готовятся в домашних условиях. Они мягко влияют на человеческий организм, эффективно устраняя проблему со здоровьем.Нарушение мозгового кровообращения, помимо медикаментов, лечится народными средствами. Но прежде чем узнать, какие фитопрепараты принимать, стоит вспомнить, что же это за патология и в чем ее причины.Улучшить мозговое кровообращение можно с помощью трав и настоекНарушение мозгового кровообращения – это состояние, которое является результатом болезни сердечно-сосудистой системы. В норме процесс кровообращения проходит беспрепятственно, и кровь свободно передвигается по сосудам к разным органам и системам. Мозг – это своеобразный компьютер, который обрабатывает информацию и определяет, в какие отделы и когда необходимо «добавить» крови, чтобы работа органов проходила без перебоев. Но случается ситуация, когда и сам мозг начинает страдать от нехватки кислорода (гипоксия).Выделяют две основные причины:1. Атеросклероз.2.Гипертоническая болезнь.Стоит понимать, что при закупорке сосудов атеросклеротическими бляшками, повышается проницаемость сосудистых стенок. Из-за этого кровь не может пройти по сосудам свободно и начинает просачиваться сквозь сосудистые стенки.Факторы возникновения патологического состояния:Травмы головы;Хроническая усталость;Патологии позвоночника;Физические нагрузки.Симптомы:Паралич.Нарушение зрения.Головокружение.Шум или звон в голове.Снижение интеллектуальных способностей.Нарушение координации.Как улучшить мозговое кровообращение с помощью народных средствПациенты, которые страдают гипертонией или атеросклерозом, задаются вопросом, как улучшить кровообращение головного мозга с помощью народных средств, так как медикаменты зачастую приводят к множеству побочных эффектов. Ответ однозначен – улучшить мозговое кровообращение можно с помощью специальных настоек и смесей трав. Если появились симптомы патологического состояния, необходимо как можно скорее начинать принимать средства, улучшающие мозговое кровообращение, но только после консультации с доктором, так как народные методы не заменяют лекарственные препараты.На заметку! Боярышник и барвник – эффективные народные средства для терапии нарушений кровообращения головного мозга.Пациенты, у которых образовались атеросклеротические бляшки в сосудах, желающие улучшить мозговое кровообращение народными средствами, могут сделать следующую настойку:по 10 г веронику и мелисы; 40 граммов боярышника; 30 граммов листьев земляники. Столовую ложку полученной смеси необходимо залить 300 мл воды, прокипятить. Готовый отвар отсудить и пить ежедневно.Препарат из готовых травяных настоекДля приготовления лекарства необходимо смешать в одинаковых пропорциях настойки:Валерианы.Мяты.Боярышника.Эвкалипта.Пустырника.Пиона.Корвалола.Все приобретенные настойки нужно перелить в одну емкость, но перед этим рекомендуется в эту емкость добавить десять цветков сушеной гвоздики. Емкость с готовой смесью хорошо закупорить и оставить в темном месте на две недели. Стоит обратить внимание, что бутыль с лекарством необходимо встряхивать. Через две недели можно начинать принимать настойку 3–4 раза в сутки по тридцать капель на сто миллилитров воды за полчаса до приема пищи.Ятрышник для укрепления сосудовДля того чтобы приготовить настой из ятрышника, необходимо использовать корень растения. Для приготовления взять десять корней, порезать их, выложить в темную емкость, залить медицинским спиртом 200 мл, выдержать в темноте на протяжении двух недель. Готовый настой принимать натощак утром по чайной ложке. При регулярном использовании настойки пораженные сосуды восстанавливаются через 2–3 месяца.Чесночно-лимонная смесьЧесночно-лимонная смесь эффективна для терапии атеросклероза. Для того чтобы приготовить такую смесь из чеснока и лимона, необходимо пропустить через чесночницу пять зубчиков чеснока, залить их маслом нерафинированным, оставить настаиваться несколько дней. Перед каждым приемом добавлять чайную ложку лимонного сока. Принимать готовую смесь три раза в день до приема пищи. Курс терапии 1–3 месяца.Лимон и апельсин для сосудовСреди народных средств от нарушений мозгового кровообращения часто применяются цитрусовые, которые помогают очистить сосудистые стенки от шлаков. Благодаря кашице из лимонов и апельсинов приходит в норму повышенное артериальное давление. Для приготовления кашицы взять два апельсина и два лимона. Фрукты хорошо вымыть, очистить от косточек, измельчить с помощью мясорубки. В готовую смесь добавить 2 ст. л. меда. Все перемешать, хранить в холодильнике. Лимонно-апельсиновую смесь употреблять два/три раза в сутки по столовой ложке. Запивать смесь можно чаем.ВыводВосстановить мозговое кровообращение при терапии народными средствами несложно. Рекомендуют регулярно принимать настои или смеси, использовать предписанные доктором медикаменты и консультироваться при возникновении изменений в организме. Препараты легко готовятся в домашних условиях. Они мягко влияют на человеческий организм, эффективно устраняя проблему со здоровьем. Однако лечиться такими методами рекомендуется только при хронических состояниях под контролем врача.