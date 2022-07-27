Как избавиться от целлюлита: что есть, на какие процедуры ходить и какие упражнения делать

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Милыми могут быть ямочки на щеках, но не на бедрах. Об этом не очень удобно писать, но и замалчивать тоже не стоит, тем более, что я пишу в блоге о питании, спорте и красоте вообщеМилыми могут быть ямочки на щеках, но не на бедрах. Об этом не очень удобно писать, но и замалчивать тоже не стоит, тем более, что я пишу в блоге о питании, спорте и красоте вообще.Мистер "Ц" поражает большинство девушек в любом возрасте. Ямочки, появляющиеся на бедрах, ягодицах, животе и руках у восьми из десяти женщин. Печальная истина заключается в том, что нет "быстрого способа все исправить" (за один сеанс антицеллюлитного массажа, пусть даже с обертыванием Alina Zanskar) и обрести молодую, гладкую кожу.Правила, которые знают ВСЕ, но соблюдают ЕДИНИЦЫ:Ешьте только "настоящую" еду. "Уж сколько раз твердили миру", что сникерс это не еда, как чебурек и впрочем тожеПейте 1,5 литра воды в день. И не только, когда ходите на фитнес, а всегда! На работе прогуливайтесь к куллеру, а не к кофейному аппарату, держите стакан с водой на рабочем столе и пополняйте его.Вода должна стать вашим любимым напитком.Избавляйтесь от токсинов в организме. Пейте воду с лимоном и ложкой яблочного уксуса (при нормальном уровне кислотности) натощак, ходите в баню или хамам, прыгайте на батуте (способствует улучшению работы лимфатической системы), принимайте ванны с морской солью и ешьте больше овощей и пейте свежевыжатые соки отдельно от едыЗанимайтесь спортом или делайте зарядку, комплексы упражненийИзбавляйтесь от стресса любой ценой (кроме конфет и переедания)Любите себя и спите 7-8 часов в деньЧто такое целлюлит?Целлюлит состоит из жировых клеток, окруженных перегородками, соединительной ткани, которая держит жировые клетки на месте. Этот слой жира дает структурную поддержку для кожи. Он также регулирует температуру вашего тела и служит для хранения жира и последующего использования в его в качестве энергии. Целлюлит образуется, когда перегородки затягивают жировые клетки или когда жировые клетки выталкивают жир вверх. Целлюлит является чисто косметической проблемой, которая затрагивает 90% женщин. Некоторые ученые даже считают это заболеванием, или проявлением женского созревания, знаком о готовности продолжения рода.Целлюлит у мужчин и женщинЦеллюлит так часто встречается у женщин, что многие дерматологи считают это вторичной характеристикой по половому признаку. Он есть у многих: у худых и толстых. После полового созревания, женский гормон эстроген дает сигнал женскому телу для откладывания дополнительных жиров для беременности. Как правило, жир появляется в области ягодиц, бедер и нижней части живота (естественные места для отложения жира). Но ужасное явление иногда захватывает область под мышками, на груди и даже в задней части шеи.Целлюлит чаще всего встречается у женщин из-за эстрогена. Мужчины, имеющие более низкий уровень эстрогена, как правило, имеют гораздо более тонкий слой подкожного жира, поэтому имеют меньшую тенденцию появления целлюлита из-за тестостерона, вырабатывающего белок. Посему мужчины имеют более плотные слои соединительной ткани в коже, богатой белком, что затем приводит к общему утолщению слоя кожи. Это также уменьшает тенденцию развития целлюлита.ПроцессКогда ваша кровеносная система работает нормально, капилляры доставляют питательные вещества в кровь, а лимфатическая система удаляет отходы и токсины. Если у вас не все в порядке с кровью или лимфой, соединительная ткань становится слабой и сохраняет жидкость. Застойная кровь и жидкость в лимфе снижает эластичность между перегородками. Плохая циркуляция крови вызывает ослабление вен и капилляров, и это вызывает пропускание крови в ткани, что увеличивает давление в жировом слое и перенаправляет поток крови. Поскольку соединительная ткань утолщается, отложения жира в организме клетки непосредственно под поверхностью кожи тоже утолщаются.Соединительные ткани есть волокна под кожей, которые соединяют кожу и мышцы. У мужчин, соединительная ткань построена "крест-накрест", создавая сетчатой ??барьер, чтобы отгородить жир от кожи. У женщин, соединительная ткань построена иначе, давая жиру возможность проходить через соединительную ткань. Как жир давит на ткани, они начинают выпирать, деформируя кожу. Ткани затем оставляют свой след на коже в виде ямочек и неровностей.Возраст также увеличит вероятность появления целлюлита: кожа теряет упругость и эластичность, в результате чего теряет способность скрывать недостатки. Мышцы, которые теряют тонус с возрастом делают кожу дряблой и морщинистой.Причины целлюлитаНаследственностьМалоподвижный образ жизниСтрессСлишком высокий уровень эстрогенаИспользование гормональных контрацептивовУвеличение веса и неправильное питаниеАлкогольСтарение / потеря эластичности кожиПотребление пищи и целлюлитПродукты, которые вы едите имеют прямое отношение к поддержанию оптимального циркуляции крови и лимфы. Диета, которая включает в себя цельные зерна, свежие фрукты и овощи может помочь вовремя избежать целлюлита. Я не понимаю, почему вообще в какой-то момент в нашей жизни появились процессированные продукты. Вернее, конечно, понимаю, но ужасаюсь этому. Снижение переработанной и рафинированной пищи поспособствует уменьшению количества токсинов в организме. Иногда изобретать что-то новое вовсе не лучшая идея, уж точно, когда дело касается еды. Тут уж лучше быть "каменным человеком", игнорируя еду в ярких обертках. Добавьте в рацион больше продуктов, богатых антиоксидантами, атакующих свободные радикалы и помогающие улучшить эластичность соединительных тканей кожи. Врачи также не советуют переусердствовать с сахаром, потому что он мешает усвоению витамина С, что очень важно для формирования коллагена и эластина, а так же восстановлению структуры кожи.Продукты, которые борются с появлением целлюлитаУменьшение количества пищи не обязательно является решением проблемы целлюлита, так как она связана с ухудшением состояния кожи, а не накоплением слишком большого количества жира в организме. Но правильное питание определенно является решающим фактором, помогающим исцелить и оживить соединительную ткань.Важный компонент, с которым нужно срочно перейти на "ты" - это лецитин. Он восстановливает клеточные стенки и ткани за счет увлажнения.Лецитин содержат :Соевые продукты (тофу, Edamame, соевая мука, S оу Молоко , т.д..) но проблема в том, что 99% сои в мире генномодифицированноЦветная капустаКартофельШпинат (содержит витамин К, который является полезным для вашей кожи и сердечно-сосудистой системы)ПомидорыНезаменимые жирные кислоты помогают привлечь воду в обезвоженные клетки и соединительные ткани, поддержать водный баланс клеток. Они имеют основополагающее значение для удаления целлюлита, так что их следует искать в таких продуктах как:Грецкие орехиСемена льнаБелок необходим для получения девяти незаменимых аминокислот и выработки коллагена и эластина внутри соединительной ткани. Дружно едим:Листовые зеленые овощиОрешкиПшеницаАнтиоксиданты, борющиеся со свободными радикалами включают полифенолы, витамины А, С и Е и флавоноиды. Самым сильным полифенолом является эллаговая кислота и пектин, который содержится во фруктах (яблоки, груши и цитрусовые), он же играет значительную роль в пищеварительной системе. Фруктовые кислоты нейтрализуют токсины и помогают восстановить баланс рН кожи. Фрукты помогающие метаболизму жиров и в конечном счете, уменьшающие целлюлит:ЯблокиКивиМангоДыняКлубникаМалинаГранатыЧерникаВишняЕжевикаЦитрусовыеЖелтые и оранжевые фрукты и овощи (экстримли богатые витаминами А и С)Зеленые листовые овощи и растительные масла - ковчег витамина D , а последние еще и витамина Е, защитник от вредного воздействия свободных радикалов.Продукты, которые содержат альфа-линоленовую кислоту (ALA) и гамма-линоленовую кислоту (GLA), помогут остановить воспаление и повреждение тканей. Ими может похвастаться:Салат-латукБрокколи (высокое содержание витаминов и антиоксидантов для кожи, а также помогает избежать задержки воды; содержит много клетчатки) (Клетчатка, вода, белок - идеальный список покупок в магазине)Шпинат (содержит витамин К, который является полезным для вашей кожи и сердечно-сосудистой системы)ФасольЧерная смородинаКонопляное масло или просто семена коноплиСпеции, такие как кайенский перец и чили, зажгут огонь пищеварения и "подпалят" жирок.Зеленый чай может помочь уменьшить проявления целлюлита, заставляя распадаться жир "на мелкие кусочки". Питье зеленого чая поможет сжечь больше жира и уменьшить отечность.Добавки, такие как глюкозамин, для восстановления поврежденной дермы, омоложения и укрепления кожи.Зеленый кофе может удалить лишний жир из организма и помочь детоксикации печени. Да, иногда пиратские объявления на сомнительных сайтах не врут)Детокс для борьбы с целлюлитомВ дополнение к плану питания, включающего белки, цельные зерна, фрукты и овощи, детоксикация является ключом к сокращению целлюлита, потому что это помогает удалить токсины из лимфы, печени и почек. Токсины из окружающей среды, обработанная пища и продукты с химическими добавками накапливаются в вашем теле и могут легко преобразоваться в жир. Токсины вызывают преждевременное затвердевание соединительной ткани, что приводит к "целлмлютному расцвету".Стресс и целлюлитУменьшение стресса оказывает влияние на устранение целлюлита. Волнение уменьшает циркуляцию, выведение из организма токсинов и синтез питательных веществ в ткани кожи. Стресс также может спровоцировать к употреблению нездоровой пищи, даже если вы в обычной жизни питаетесь правильно.Фитнес & ЦеллюлитСамая лучшая идея для снятия стресса и освобождения от оков лишнего веса - это фитнес! Перманентное чувство счастья, подтягутые мышцы, минимальный уровень токсинов и чистая кожа. Но регулярные физические упражнения могут помочь вам сжечь лишний жир, но не избавят от целлюлита. Жир, который расходуется (сжигается) для получения энергии, находится вблизи от костей, в то время как жир, близкий к целлюлиту, расположен близко к коже. Тем не менее, снижение жира в более глубоком слое кожи уменьшает давление на перегородки и жировой слой под кожей, уменьшая проявления целлюлоза.Аэробные упражнения в сочетании с силовыми тренировками помогают уменьшить жир, построить мышцы или повысить мышечный тонус и активизировать обмен веществ. Эти действия могут помочь уменьшить давление на целлюлит в коже. Упражнения особенно важны для пожилых женщин, которые теряют мышечную массу и чей метаболизм замедляется естественным образом.Аэробные упражнения, такие как бег, езда на велосипеде, танцы не менее 3 часов и 45 минут в неделю - норма для человека, а не спортивный подвиг. Подключите к этому силовые тренировки по крайней мере два раза в неделю, чтобы повысить выносливость. Вы можете использовать свободные веса, резинки сопротивления, тренажер Allergo. Используйте свободные веса (гантели или блины по 3-4 кг) во время приседаний и выпадов.Упражнения для борьбы с мистером "Ц" и крепких ягодицЭто моя любимая круговая тренировка. Такой тип тренировок вырабатывает выносливость, меняя упражнение, тело не успевает привыкать, а вам не надоедает выполнять монотонные телодвижения. Главное не сдаться на полпути и не жалеть себя! 8 повторений и 8 кругов, погнали! В руки можете взять гантели от 2 до 3 кг.Приседания на одной ноге - правая нога - 8 повторенийЗашагивания правой ногой на стул и выталкивание вверх левого колена - 8 повторенийМостик на спине и выталкивание правой ноги вверх - 8 повторенийПриседания на одной ноге - левая нога - 8 повторенийЗашагивания левой ногой на стул и выталкивание вверх правого колена - 8 повторенийМостик на спине и выталкивание левой ноги вверх - 8 повторенийПриседания на двух ногах и выпрыгивания вверх - 8 повторенийБоковые скручивания ног из планки - 8 повторений (встаете в планку на ладонях и поочедно сгибаете колено по направлению в бок)И еще дополнительно мое самое ЛЮБИМОЕ упражнение: выталкивание пятки в потолок в позиции: локти на коврике, ноги согнуты в коленях, колени стоят на полу, поясница прямая. Работающая нога поднимается вверх под углом 90 градусов, поясница не двигается, пресс напряжен (лучше с использованием 1,5-килограммовых утяжелителей) 30 раз на каждую ногу.Косметические процедуры (дополнительная помощь)Антицеллюлитный массаж - хороший мастер никогда не оставит синяков и не сделает процедуру невыносимо болезненной (хотя все пугают, что такой вид массажа весьма болезненный) (2 раза в неделю минимум)Лимфодренажный массаж - выведет лишнюю жидкость и токсины вместе с ней, выровняет рельеф кожи (2 раза в неделю минимум)LPG - аппаратный массаж (похожий на огромный пылесос)), рекомендован всем, у кого есть застой жидкости в организме, нарушения в работе лимфатической системы, отеки. Рекомендую пройти от 1 до 3 курсов, состоящих из 10 сеансов. Сейчас хожу на LPG 3 раза в неделю. Так же для снятия отеков и выведения жидкости массажист порекоментовал пить в течение 10 дней сироп солодки утром вместе со стаканом чистой воды.Мезотерапия - точечное введение препарата в "область пораженных зон". Процедура для серьезных случаев или для получения быстрого результата.Озонотерапия - введение под кожу жидкого озона. Неприятная, даже болезненная процедура для серьезных случаев или для получения быстрого результата. Какая-то прям бьюти-инквизиция.На этом все: питание, спорт, никакого стресса, массажи и good vibes only!