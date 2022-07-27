Как убрать второй подбородок

Комплексный подход в борьбе со вторым подбородком обязательно принесет свои результаты...

Маски от второго подбородка

Маска из лимонного сока

Смочите небольшой кусочек ткани лимонным соком, привяжите его к проблемной зоне подбородка на 30 минут.

После снятия повязки смажьте этот участок кожи жирным кремом.

А через 40 минут ту же ткань, которую смачивали лимонным соком, теперь смочите холодной водой и снова привяжите ее на 30 минут.

Процедуру проводят через один день, в течение месяца. Более удобное время проведения — вечер.

Глина

Приготовьте маску из любой косметической глины, разбавив ее водой, и нанесите на кожу подбородка, держите пока маска не высохнет, после этого выдержите еще 10 минут и потом смойте.

При сухой коже глину лучше разводить молоком.

Белок с минералкой и оливковым маслом

Взбить в пену белок одного яйца, к пене добавить 2 столовые ложки минеральной воды и оливкового масла.

Маску нанесите на двойной подбородок подержите минут 20 и смойте.

Шалфей

Эта маска-компресс.

Для процедуры необходимо приготовить настой шалфея, который надо охладить и подогреть немного растительного масла.

Сначала на 2 минутки на подбородок накладывается салфетка, смоченная теплым маслом, после она меняется на салфетку, смоченную шалфеем на одну минутку.

Процедура выполняется курсом в 8 дней

Маска из лука с белком

? луковицы измельчите в кашицу, добавьте взбитый белок одного яйца и капните несколько капелек лимонного сока.

Эту маску накладывают на 15 минут и после смывают.

Картофель

Приготовьте маску из пюре картофеля, теплого молока и соли.

Маску наложите на подбородок, прикройте сверху марлечкой на 30 минут.

Подтягивающий эффект этой маски увеличится, если добавить в нее дополнительно ложечку меда.
Компрессы от второго подбородка

Компресс из зверобоя с корой дуба

Возьмите по 1 столовой ложке травы зверобоя и измельченной коры дуба и залейте 500 мл кипятка, потомите на медленном огне минут 10.

После остывания, отвар процедите и разделите на две части. Одну часть разогрейте, а вторую -охладите в холодильнике.

Попеременно прикладывайте к подбородку то горячую, то холодную салфетку, смоченную в отваре на 1 минутку. Чередование компрессов проводите в течение 10 минут.

Солевой компресс от второго подбородка

Солевой компресс готовят, растворив в стакане кипяченой воды чайную ложечку поваренной соли.

Кусочек ткани смочить этим раствором и приложить к проблемному участку на 20 минут. Сверху наложить сухую повязку.

После снятия компресса, чистую кожу смажьте кремом.

Соль способствует рассасыванию жиров.

Компресс из ромашки готовят так же, как и из зверобоя. Только горячий держите 2 минутки, а холодный — 5 минут.

Ромашка тонизирует кожу лица, снимает воспаления, улучшает кровообращение.

Уксус яблочный

Желательно использовать домашний уксус.

Развести 1 чайную ложечку уксуса в стакане воды, смочить марлечку и зафиксировать ее на подбородке на 25 минут.

Уксусная водичка отлично тонизирует кожу, придает ей упругость.

Кислая капуста

Хорошо тонизирует кожу сок квашеной капусты. Поэтому смачивайте салфетку соком и прикладывайте его на проблемные участки кожи, минут на 15, а затем смывайте.

Мята

Листочки мяты мелко измельчить (можно рать свежие листья и сухие), залить кипятком в пропорции 1:3, довести до кипения, но не кипятить.

Смочить теплым отваром полотенце и наложить его на подбородочную область на 20 минут.

После смыть компресс водой.

Такие процедуры делать через один день, в течение 3 недель.
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