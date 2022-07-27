Как убрать второй подбородок
Маски от второго подбородка
Маска из лимонного сока
Смочите небольшой кусочек ткани лимонным соком, привяжите его к проблемной зоне подбородка на 30 минут.
После снятия повязки смажьте этот участок кожи жирным кремом.
А через 40 минут ту же ткань, которую смачивали лимонным соком, теперь смочите холодной водой и снова привяжите ее на 30 минут.
Процедуру проводят через один день, в течение месяца. Более удобное время проведения — вечер.
Глина
Приготовьте маску из любой косметической глины, разбавив ее водой, и нанесите на кожу подбородка, держите пока маска не высохнет, после этого выдержите еще 10 минут и потом смойте.
При сухой коже глину лучше разводить молоком.
Белок с минералкой и оливковым маслом
Взбить в пену белок одного яйца, к пене добавить 2 столовые ложки минеральной воды и оливкового масла.
Маску нанесите на двойной подбородок подержите минут 20 и смойте.
Шалфей
Эта маска-компресс.
Для процедуры необходимо приготовить настой шалфея, который надо охладить и подогреть немного растительного масла.
Сначала на 2 минутки на подбородок накладывается салфетка, смоченная теплым маслом, после она меняется на салфетку, смоченную шалфеем на одну минутку.
Процедура выполняется курсом в 8 дней
Маска из лука с белком
? луковицы измельчите в кашицу, добавьте взбитый белок одного яйца и капните несколько капелек лимонного сока.
Эту маску накладывают на 15 минут и после смывают.
Картофель
Приготовьте маску из пюре картофеля, теплого молока и соли.
Маску наложите на подбородок, прикройте сверху марлечкой на 30 минут.
Подтягивающий эффект этой маски увеличится, если добавить в нее дополнительно ложечку меда.
Компрессы от второго подбородка
Компресс из зверобоя с корой дуба
Возьмите по 1 столовой ложке травы зверобоя и измельченной коры дуба и залейте 500 мл кипятка, потомите на медленном огне минут 10.
После остывания, отвар процедите и разделите на две части. Одну часть разогрейте, а вторую -охладите в холодильнике.
Попеременно прикладывайте к подбородку то горячую, то холодную салфетку, смоченную в отваре на 1 минутку. Чередование компрессов проводите в течение 10 минут.
Солевой компресс от второго подбородка
Солевой компресс готовят, растворив в стакане кипяченой воды чайную ложечку поваренной соли.
Кусочек ткани смочить этим раствором и приложить к проблемному участку на 20 минут. Сверху наложить сухую повязку.
После снятия компресса, чистую кожу смажьте кремом.
Соль способствует рассасыванию жиров.
Компресс из ромашки готовят так же, как и из зверобоя. Только горячий держите 2 минутки, а холодный — 5 минут.
Ромашка тонизирует кожу лица, снимает воспаления, улучшает кровообращение.
Уксус яблочный
Желательно использовать домашний уксус.
Развести 1 чайную ложечку уксуса в стакане воды, смочить марлечку и зафиксировать ее на подбородке на 25 минут.
Уксусная водичка отлично тонизирует кожу, придает ей упругость.
Кислая капуста
Хорошо тонизирует кожу сок квашеной капусты. Поэтому смачивайте салфетку соком и прикладывайте его на проблемные участки кожи, минут на 15, а затем смывайте.
Мята
Листочки мяты мелко измельчить (можно рать свежие листья и сухие), залить кипятком в пропорции 1:3, довести до кипения, но не кипятить.
Смочить теплым отваром полотенце и наложить его на подбородочную область на 20 минут.
После смыть компресс водой.
Такие процедуры делать через один день, в течение 3 недель.
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