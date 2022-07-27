Как убрать второй подбородок

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Комплексный подход в борьбе со вторым подбородком обязательно принесет свои результаты...Маски от второго подбородкаМаска из лимонного сокаСмочите небольшой кусочек ткани лимонным соком, привяжите его к проблемной зоне подбородка на 30 минут.После снятия повязки смажьте этот участок кожи жирным кремом.А через 40 минут ту же ткань, которую смачивали лимонным соком, теперь смочите холодной водой и снова привяжите ее на 30 минут.Процедуру проводят через один день, в течение месяца. Более удобное время проведения — вечер.ГлинаПриготовьте маску из любой косметической глины, разбавив ее водой, и нанесите на кожу подбородка, держите пока маска не высохнет, после этого выдержите еще 10 минут и потом смойте.При сухой коже глину лучше разводить молоком.Белок с минералкой и оливковым масломВзбить в пену белок одного яйца, к пене добавить 2 столовые ложки минеральной воды и оливкового масла.Маску нанесите на двойной подбородок подержите минут 20 и смойте.ШалфейЭта маска-компресс.Для процедуры необходимо приготовить настой шалфея, который надо охладить и подогреть немного растительного масла.Сначала на 2 минутки на подбородок накладывается салфетка, смоченная теплым маслом, после она меняется на салфетку, смоченную шалфеем на одну минутку.Процедура выполняется курсом в 8 днейМаска из лука с белком? луковицы измельчите в кашицу, добавьте взбитый белок одного яйца и капните несколько капелек лимонного сока.Эту маску накладывают на 15 минут и после смывают.КартофельПриготовьте маску из пюре картофеля, теплого молока и соли.Маску наложите на подбородок, прикройте сверху марлечкой на 30 минут.Подтягивающий эффект этой маски увеличится, если добавить в нее дополнительно ложечку меда.Компрессы от второго подбородкаКомпресс из зверобоя с корой дубаВозьмите по 1 столовой ложке травы зверобоя и измельченной коры дуба и залейте 500 мл кипятка, потомите на медленном огне минут 10.После остывания, отвар процедите и разделите на две части. Одну часть разогрейте, а вторую -охладите в холодильнике.Попеременно прикладывайте к подбородку то горячую, то холодную салфетку, смоченную в отваре на 1 минутку. Чередование компрессов проводите в течение 10 минут.Солевой компресс от второго подбородкаСолевой компресс готовят, растворив в стакане кипяченой воды чайную ложечку поваренной соли.Кусочек ткани смочить этим раствором и приложить к проблемному участку на 20 минут. Сверху наложить сухую повязку.После снятия компресса, чистую кожу смажьте кремом.Соль способствует рассасыванию жиров.Компресс из ромашки готовят так же, как и из зверобоя. Только горячий держите 2 минутки, а холодный — 5 минут.Ромашка тонизирует кожу лица, снимает воспаления, улучшает кровообращение.Уксус яблочныйЖелательно использовать домашний уксус.Развести 1 чайную ложечку уксуса в стакане воды, смочить марлечку и зафиксировать ее на подбородке на 25 минут.Уксусная водичка отлично тонизирует кожу, придает ей упругость.Кислая капустаХорошо тонизирует кожу сок квашеной капусты. Поэтому смачивайте салфетку соком и прикладывайте его на проблемные участки кожи, минут на 15, а затем смывайте.МятаЛисточки мяты мелко измельчить (можно рать свежие листья и сухие), залить кипятком в пропорции 1:3, довести до кипения, но не кипятить.Смочить теплым отваром полотенце и наложить его на подбородочную область на 20 минут.После смыть компресс водой.Такие процедуры делать через один день, в течение 3 недель.