Хирург рассказал, чем опасен загар при варикозе
По его словам, в противном случае загар может оказаться смертельно опасным. Дело в том, что стенки сосудов, и без того травмированные варикозом, при загаре могут еще сильнее воспаляться. Это может привести к серьезным осложнениям.
Авакян отметил, что кровообращение в теплое время года замедляется. Если на ногах стали заметны сосудистые звездочки, то с обращением к врачу затягивать не следует, сказал врач.
По словам специалиста, нагревание венозной стенки приводит к воспалению, впоследствии воспаление – это тромбофлебит, который может дать осложнения, перейти в тромбоз глубоких вен, что смертельно опасно.
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