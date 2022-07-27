Диетолог Гинзбург назвал продлевающий жизнь продукт
Диетолог Гинзбург рассказал в интервью, что продлевающим жизнь продуктом тофу может считаться как поставщик высококачественного белка растительного происхождения.
«Во второй половине жизни особенно уже хотелось бы, чтобы в питании человека было поменьше животного и побольше растительного белка», - заметил эксперт.
Медик уточнил, что употребление белка, содержащегося в тофу, помогает нормализовать холестериновый обмен, не допустить атеросклероз – эти причины способствуют преждевременной смертности у миллионов людей.
Гинзбург добавил, что тофу снабжает организм изофлавонами – эти вещества борются с воспалением, защищают от возникновения «возрастных» патологий. По мнению диетолога, для женщин данный продукт может стать чем-то вроде «эликсира молодости».
«У некоторых изофлавонов обнаружено свойство, похожее на эстроген. По крайней мере у женщин присутствие фитоэстрогена может снижать проявления климакса, они гармонизируют женский гормональный обмен» - сказал он.
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