Распространенное женское заболевание повышает риск инсульта

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Женщины, у которых был эндометриоз, имеют повышенный риск инсульта на всю оставшуюся жизнь, согласно когортному исследованию медсестёр NHSII.Наибольший риск обнаружен у женщин, перенесших гистерэктомию (хирургическое удаление матки) с овариэктомией (хирургическое удаление яичников), сообщает Мedscape.В когортное исследование NHSII были включены 112 056 женщин, за которыми наблюдали с 1989 по июнь 2017 года, и среди них было зарегистрировано 893 случая инсульта – частота менее 1%. Эндометриоз был зарегистрирован у 5 244 женщин.Многомерные скорректированные модели показали, что у женщин, у которых был лапароскопически подтвержденный эндометриоз, риск инсульта был на 34% выше, чем у женщин без эндометриоза в анамнезе.В то время как предыдущие исследования продемонстрировали повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, сердечного приступа, стенокардии и атеросклероза у женщин, перенесших эндометриоз, это первое исследование, которое подтвердило дополнительный повышенный риск инсульта, сказала Лесли В. Фарланд, доктор медицинских наук, ведущий автор исследования.«Мы не хотим создавать впечатление, что все женщины с эндометриозом должны паниковать или бояться инсульта, – отмечают авторы. – Скорее, сообщение заключается в том, что это ещё одно доказательство важности комплексного медицинского обслуживания пациентов с эндометриозом».По их мнению, женщины, у которых был эндометриоз, и их лечащие врачи должны учитывать риск инсульта:«Это критическое состояние, которым должны заниматься врачи первичной медицинской помощи, и, возможно, если у их пациентов появляются симптомы, связанные с сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными заболеваниями, им необходимо привлекать кардиологов и аналогичные виды поддержки. Это касается не только гинекологов».В исследовании также изучались другие факторы, которые могут способствовать риску инсульта, наиболее значимым из которых является гистерэктомия с двусторонней овариэктомией.Это исследование было уникальным, потому что в нём использовался лапароскопически подтверждённый, а не самооценочный эндометриоз, сказала Луиза Д. Маккалоу, доктор медицинских наук.По словам Маккалоу, будущие исследования взаимосвязи между эндометриозом, ССЗ и риском инсульта должны быть сосредоточены на механизме воспаления, возникающего при эндометриозе.