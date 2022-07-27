Бананы защищают от болезней сердца

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Эти фрукты относятся к самым популярным и доступным по стоимости в России, ведь порой в наших магазинах они стоят дешевле картошки. И вот их удивительные преимущества для сердца.Минерал калий необходим для поддержания общего состояния здоровья. Хотя сбалансированная диета обычно содержит достаточное количество калия, иногда могут возникать проблемы из-за чрезмерного потребления натрия или побочных эффектов определенных лекарств. Повышенное потребление калия было связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, таких как высокое артериальное давление, инфаркты и инсульты.Бананы являются богатым источником калия, который помогает поддерживать уровень жидкости в организме и контролирует перемещение питательных веществ и отходов в клетки и из них. Кроме того, калий способствует реакции нервных клеток и сокращению мышц. Он поддерживает регулярное сердцебиение и помогает уменьшить влияние натрия на кровяное давление.Не только калием богаты бананы, они являются хорошим источником клетчатки, фолиевой кислоты и антиоксидантов, таких как витамин С, которые полезны для здоровья сердца. Исследование показало, что получающие много клетчатки в своем рационе менее склонны к болезням сердца, чем те, кто ее не потребляет. Кроме того, у любителей клетчатки был более низкий уровень ЛПНП или «плохого» холестерина. ЛПНП является фактором риска сердечных заболеваний.А еще бананы:Помогают контролировать уровень сахара в кровиКлетчатка является одним из наиболее важных питательных веществ, контролирующих сахар в крови. Бананы богаты растворимой клетчаткой и содержат резистентный крахмал. Он не переваривается организмом, и это может помочь снизить уровень сахара в крови.Поддерживают здоровье пищеварительной системыУлучшение пищеварения является одним из многих преимуществ пищевых волокон для здоровья. Бананы, как спелые, так и незрелые, содержат клетчатку, называемую пектином, которая может избавить от запоров. Пектин даже был связан в некоторых исследованиях с профилактикой рака толстой кишки.Способствуют снижению весаЕсли вы пытаетесь похудеть, можете добавить бананы в свой рацион. Начнем с того, что они содержат относительно мало калорий и клетчатку, которая связана с уменьшением массы тела и потерей веса. Кроме того, бананы богаты стойким крахмалом, который хорошо насыщает.Содержат антиоксидантыБананы являются отличным источником диетических антиоксидантов. Они включают амины и флавоноиды - два разных класса сильных антиоксидантов. С этими антиоксидантами связаны многочисленные преимущества для здоровья, в том числе снижение риска сердечных заболеваний и дегенеративных нарушений.Улучшают здоровье почекНесколько исследований показали, что калий необходим для поддержания хорошей функции почек и контроля артериального давления. Бананы являются фантастическим диетическим источником калия, который может быть особенно полезен для поддержания функции почек.