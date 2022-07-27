Почему темнеет в глазах и чем это опасно

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Потемнение в глазах — признак предобморочного состояния. Чаще всего оно возникает при резком снижении давления крови в мозге. Мозг не получает достаточное количество питательных веществ и кислорода и не может корректно обработать поступившую от органов зрения информацию, отсюда визуальные спецэффекты.В большинстве случаев организм довольно быстро восстанавливает кровообращение. Поэтому в глазах темнеет лишь на несколько секунд: например, когда вы слишком резво поднимаетесь на ноги после долгого сидения. Но иногда проблема бывает серьёзнее.Когда надо вызывать скорую помощьПредобморочное состояние рискует перерасти в обморок. А это значит, что вы можете потерять сознание и упасть — и хорошо, если приземлитесь на что?нибудь мягкое и не получите сотрясение мозга.Вдобавок, если кровообращение нарушено серьёзно и надолго, ткань мозга может начать отмирать. Это смертельно опасно.Если кто?то рядом с вами потерял сознание и не пришёл в себя в течение минуты — немедленно набирайте 103Скорую помощь также надо вызвать, если потемнение в глазах не проходит в течение нескольких минут.Почему темнеет в глазахС ходу ответить на этот вопрос невозможно. К проблемам с кровообращением в мозге могут привести десятки, а то и сотни различных факторов, влияние которых нередко пересекается. Вот наиболее распространённые причины, по которым темнеет в глазах.Ортостатическая гипотензияТак называют падение артериального давления в мозге, которое возникает, когда вы быстро встаёте из положения сидя или лёжа либо же просто долго находитесь в вертикальном положении. Кровь под действием силы тяжести устремляется вниз, к животу и ногам, и, соответственно, отливает от мозга.В норме наш организм реагирует на это мгновенно: сердце начинает биться быстрее, кровоток усиливается, одновременно сужаются сосуды. В общем, давление стабилизируется за считаные доли секунды, которые здоровый человек даже не успевает осознать. Но есть факторы, которые замедляют выравнивание давления при подъёме на ноги. Это:Обезвоживание. Недостаток влаги в организме возникает при диарее, высокой температуре, рвоте, активных физических нагрузках, которые сопровождаются повышенным потоотделением. Темнеть в глазах может даже при лёгком обезвоживании.Перегрев. Термическое истощение — предвестник теплового удара — вызывает спазм сосудов (а это значит, они не могут своевременно отреагировать на команды мозга и выровнять давление) и сопровождается всё тем же обезвоживанием.Снижение уровня сахара в крови. Гипогликемия может быть следствием недоедания, физических нагрузок на голодный желудок или переутомления.Переедание. У некоторых людей артериальное давление резко падает после приёма пищи. Чаще это проявляется у пожилых.Анемия.Пребывание на значительных высотах над уровнем моря.Беременность.Неумеренное употребление алкоголя.Приём некоторых лекарств. Список широк: это диуретики, антидепрессанты, препараты для лечения гипертонии и других сердечно?сосудистых заболеваний, антипсихотики, миорелаксанты и другие.Некоторые заболевания, влияющие на скорость передачи сигналов по нервным волокнам и скорость обмена веществ в целом. К ним относятся гормональные нарушения (диабет, болезни щитовидной железы, резкая гормональная перестройка организма при менопаузе или в подростковом возрасте), невропатия, расстройства нервной системы — такие как болезнь Паркинсона.Отравление. В том числе бытовым или угарным газом.Вазомоторный обморокВ данном случае речь идёт о предобморочном состоянии и обмороке, которые вызваны не совсем адекватной реакцией нервной системы на некоторые раздражители. Столкнувшись с таким триггером, организм реагирует, резко снижая частоту сердечных сокращений и артериальное давление (поэтому вазомоторный обморок иногда называют нейрокардиогенным).Раздражители — штука индивидуальная, но чаще всего встречаются следующие.Сильное эмоциональное напряжение.Затянувшийся стресс.Страх. Например, перед экзаменом, наказанием или другим физическим воздействием: манипуляциями в кресле стоматолога, необходимостью сдать кровь.Вид крови.Сильное физическое напряжение. Например, при дефекации.Сердечно?сосудистые проблемыИногда темнеть в глазах может и из?за проблем с сердцем. Если орган работает с перебоями, ему сложно качать кровь к мозгу. Регулярными слабостью, головокружением, помутнением зрения дают о себе знать:аритмия;сердечная недостаточность;проблемы с работой сердечных клапанов.Что делать, если у вас темнеет в глазахЭто зависит от того, насколько часто вы сталкиваетесь с таким состоянием. Разовое кратковременное помутнение зрения — например, когда вы резко встаёте из?за рабочего стола или чуть перегрелись, — безопасно. Если самочувствие вас пугает, медики рекомендуют прилечь, слегка приподняв ноги (можно положить их на подушку или валик дивана). Гравитация заставит кровь устремиться к мозгу, давление придёт в норму, и вы почувствуете себя лучше. Когда будете готовы встать, делайте это аккуратно и постепенно, без резких движений.Но вот если в глазах темнеет регулярно — несколько раз в день, неделю, месяц, при каждой попытке подняться со стула или, положим, при малейшем стрессе — это повод как можно быстрее проконсультироваться с терапевтом.Врач проведёт осмотр, расспросит вас о симптомах, привычках, поинтересуется, какие лекарства вы принимаете. Возможно, вам придётся сдать анализ крови и сделать электрокардиограмму.В зависимости от результатов обследования специалист расскажет, как не допускать скачков давления. Иногда достаточно просто чуть изменить образ жизни.Пейте достаточное количество жидкости. Для женщин это 2,7 л в день, для мужчин — 3,7 л. Учтите, что жидкость можно получать не только из воды, но и из других напитков — соков, чая, компотов и морсов, а также из сочных фруктов и жидких блюд.Практикуйте дробное питание. Ешьте чаще, но небольшими порциями.Будьте физически активны. Регулярные упражнения помогут держать сосуды в тонусе и укрепят сердце.Избегайте алкоголя.Принимайте витаминные добавки. Но не на собственное усмотрение, а те, что назначит вам врач. Чаще всего речь идёт о добавках железа и витамина В12.Добавьте в рацион чуть больше соли. Но, опять?таки, только если это порекомендует терапевт! Соль помогает повысить кровяное давление. Но она же может сильно навредить здоровью. Найти баланс между пользой и вредом в данном случае способен только квалифицированный врач.Носите компрессионные чулки.Спите со слегка приподнятым изголовьем (на высокой подушке). Это поможет вам легче вставать по утрам.Если по результатам анализов терапевт заподозрит какое?либо заболевание, он направит вас к узкому специалисту — неврологу, эндокринологу, кардиологу. Дальнейшее лечение будет назначать профильный врач.