БЛИЦ-подтяжка лица всего за 10 секунд!
Известный японский специалист Мамада Йошико предлагает комплексное упражнение, позволяющее повысить упругость кожи лица и подтянуть контур.
Подтяжка лица за 10 секунд
Также данная методика поможет уменьшить носогубные складки и устранить двойной подбородок. Для получения результата упражнение следует выполнять каждый день
Поднимаем виски
Упражнение лучше выполнять перед зеркалом.
Шаг 1 – коснитесь правой рукой височной области, чтобы пальцы затрагивали верхний угол глаза и наружный край брови. Легким нажатием потяните кожу вверх, не наклоняя при этом голову вперед.
Шаг 2 – медленно наклоните голову в правую сторону, растянув шею и не поднимая при этом плеча.
Шаг 3 – начните медленно вытягивать язык в правую сторону и одновременно сделайте выдох, произнеся звук «ха». Вдыхайте свободно через нос. Необходимо сделать по 3-5 таких вдохов/выдохов, не переставая тянуть язык.
Шаг 4 – уберите язык, постарайтесь расслабиться и не торопясь выпрямите голову.
Аналогичные действия следует выполнить со второй стороной лица.
Ежедневные занятия помогут получить быстрый результат.
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