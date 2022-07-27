БЛИЦ-подтяжка лица всего за 10 секунд!

Представленное упражнение для лица "Подъем висков" для лица помогает противостоять провисанию лица и подтягивает его контуры. Это упражнение также способствует уменьшению носогубных складок и избавлению от двойного подбородкаИзвестный японский специалист Мамада Йошико предлагает комплексное упражнение, позволяющее повысить упругость кожи лица и подтянуть контур.Подтяжка лица за 10 секундТакже данная методика поможет уменьшить носогубные складки и устранить двойной подбородок. Для получения результата упражнение следует выполнять каждый деньПоднимаем вискиУпражнение лучше выполнять перед зеркалом.Шаг 1 – коснитесь правой рукой височной области, чтобы пальцы затрагивали верхний угол глаза и наружный край брови. Легким нажатием потяните кожу вверх, не наклоняя при этом голову вперед.Шаг 2 – медленно наклоните голову в правую сторону, растянув шею и не поднимая при этом плеча.Шаг 3 – начните медленно вытягивать язык в правую сторону и одновременно сделайте выдох, произнеся звук «ха». Вдыхайте свободно через нос. Необходимо сделать по 3-5 таких вдохов/выдохов, не переставая тянуть язык.Шаг 4 – уберите язык, постарайтесь расслабиться и не торопясь выпрямите голову.Аналогичные действия следует выполнить со второй стороной лица.Ежедневные занятия помогут получить быстрый результат.