Высокие дозы витамина B6 уменьшают тревогу

Новое исследование доказало, что симптомы тревоги помогут снять специальные добавки и продукты, богатые витамином В6.Витамины группы В играют важную роль в клеточных метаболических процессах, необходимых для функционирования мозга и нервной системы, в том числе помогают поддерживать баланс между нервным возбуждением и торможением. Равновесие в сторону возбуждения связано с множественными нервно-психическими расстройствами, включая депрессию и тревогу. Исследователи предположили, что добавление высоких доз витамина B может эффективно усиливать поведенчески заметные эффекты торможения.По результатам работы ученые выяснили, что, действительно, добавка витамина B6 снижает тревогу. Исследование было опубликовано в журнале Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental. В нем приняли участие 478 человек, в основном женщины (381), в возрасте от 18 до 58 лет.Полученные данные свидетельствуют о том, что добавка витамина B6 влияет на баланс между нервным торможением и возбуждением. Добавка B6 также уменьшала симптомы беспокойства, о которых сообщали сами участники. При этом добавка В6 не оказала заметного влияния на другие показатели, например, на уровень депрессии у участников.Исследование продемонстрировало, что прием высоких доз витамина B6 может влиять на тревогу. Кроме того, измерение влияния других питательных микроэлементов может помочь определить микроэлементы, которые можно комбинировать и тестировать для лечения тревоги и депрессии.Отметим, что витамин B6 содержится во многих продуктах. Им богаты грецкие орехи, фундук, картофель, шпинат, морковь, цветная и белокочанная капуста, томаты, апельсины, лимоны, черешня, авокадо и многие другие.