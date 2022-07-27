Лор Зайцев рассказал, кто рискует заполучить воспаление мозга во время авиаперелета

В самолете у нас нередко закладывает уши и отекают ноги. Но некоторые во время авиаперелета могут заполучить очень серьезное осложнение — аэроотит, — говорит лор Владимир Зайцев.Самолет — самый удобный и, главное, быстрый транспорт, ведь на нем за несколько часов можно добраться не только в другой город, но и в другую страну. Некоторые люди вынуждены летать очень часто, например, когда работа требует постоянных командировок. Летом число желающих купить билет на самолет тоже увеличивается: наступает сезон отпусков, так хочется провести свободное время рядом с морем или в горах.Не всем перелеты даются легко. У большинства закладывает уши, отекают ноги, некоторых тошнит или они начинают мучиться от головной боли. Это неприятно, но не опасно для здоровья. Однако есть осложнение, которое действительно может вам сильно навредить, говорит лор Владимир Зайцев. Речь идет об аэроотите.Про заболеваниеАэроотит возникает из-за перепадов давления. Заболевание может перерасти в гнойный средний отит или даже вторичный гнойный менингит, то есть воспаление мозговых оболочек. У человека воспаляется слуховая труба и среднее ухо. И тогда есть несколько сценариев развития событий.«Вариант первый — походит бесследно и само. Вариант второй — при помощи прописанных лекарств. Третий — в клинике проводят процедуры, которые выравнивают давление, снимают воспаление в слуховой трубе. Четвертый вариант — когда все плохо и лечение почти не помогает», — рассказал Владимир Зайцев.В случае самого неблагоприятного развития событий в среднем ухе развивается гнойный процесс и барабанную перепонку разрывает. Это и есть острый гнойный средний отит. В этом случае барабанная перепонка уже не зарастает.Есть вероятность, что гной, миновав разорванную барабанную перепонку, может устремиться к головному мозгу. «Это очень плохо. Это уже вторичный гнойный менингит, то есть воспаление мозговых оболочек», — объяснил отоларинголог.Другой вариант, когда гной, разорвав перепонку, не проникает дальше, а вытекает через слуховой проход. Тогда человеку становится гораздо легче.Кто в зоне рискалюди, у которых есть сильный отек носоглотки;те, у кого есть слизистые выделения из носа, проблемы с носовым дыханием;люди, у которых воспалены аденоиды;те, кто летит простуженным.Поэтому если вы проснулись на следующий день после перелета с больным ухом и понимаете, что вам становится хуже, то не медлите, обратитесь к врачу. Возможно, это поможет избежать серьезных осложнений, заключил Владимир Зайцев.