Назван самый полезный доступный напиток для людей с диабетом

Лучший напиток для снижения высокого уровня сахара в крови при диабете – это обычная вода, констатируют ученые.Диабет (обычно это диабет 2 типа) является результатом дисфункции в том, как организм перерабатывает инсулин – гормон, выделяемый поджелудочной железой. Основной задачей инсулина является регулирование уровня сахара в крови: гормон распределяет его по клеткам с целью выработки энергии, что предотвращает скопление сахара в крови и повышение его концентрации. Если организм выделяет недостаточно инсулина или клетки перестают реагировать на него, уровень сахара в крови начинает расти, и это может иметь разрушительные последствия.Между тем, обычная вода является эффективным естественным средством, способным снижать уровень сахара в крови, – доказательств этому становится больше. В частности, журнал Diabetes Care опубликовал отчет об исследовании, показавшем, что«увеличение потребляемой воды может предотвратить или отсрочить начало гипергликемии (высокого уровня сахара в крови) и последующего диабета».Научные специалисты установили: люди, выпивающие более одного литра воды в день, имеют на 28% более низкий риск развития новой гипергликемии, чем впивающие менее 500 мл воды в день. Исследователи заключили, что вода в необходимом количестве препятствует повышению уровня вазопрессина – гормона, концентрация которого повышается при обезвоживании, что считается фактором риска гипергликемии и диабета.Терапевт Ирина Андреева сказала в комментарии «МедикФорум», что вода является «идеальным напитком» для людей с диабетом, поскольку она не содержит углеводов и калорий. Кроме того, организму диабетиков требуется больше жидкости, когда уровень глюкозы в их крови становится высоким. В этом случае почки активизируют выведение лишнего сахара с мочой, и тело теряет сразу много влаги.«Вода не повышает уровень глюкозы в крови, поэтому именно ее полезно пить, когда у людей с диабетом растет уровень сахара – это позволяет вымывать больше глюкозы из крови», - резюмировала терапевт.