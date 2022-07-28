Врач Харпов рассказал о вреде арбузных косточек
Разумеется, от случайно проглоченной семечки арбуза не наступит мгновенная смерть или другие тяжелые последствия. Однако чрезмерное их употребление грозит аппендицитом, уверен врач.
Проблема арбузных семян кроется в их строении. Из-за плотной оболочки желудку сложнее их переваривать. Пара косточек не приведет к катастрофе, но избыток сможет спровоцировать засорение кишечника.
Харпов рассказал, что любые семена, не только от арбуза, вредно употреблять в большом количестве. Все они могут спровоцировать развитие аппендицита.
Кроме того, заметил Харпов, арбузные косточки вредно разжевывать. Дело в том, что внутри оболочки находится токсин - аминокислота цитруллин. В желудке она превращается в аммиак, резюмировал врач.
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