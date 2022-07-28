Врач Харпов рассказал о вреде арбузных косточек

Каждое лето миллионы россиян сталкиваются с "проблемой" арбузных косточек. Относительно семян арбуза расходятся мнения об их вреде и пользе.Врач-гастроэнтеролог Никита Харпов рассказал о риске для здоровья от поедания косточек большой ягоды.Разумеется, от случайно проглоченной семечки арбуза не наступит мгновенная смерть или другие тяжелые последствия. Однако чрезмерное их употребление грозит аппендицитом, уверен врач.Проблема арбузных семян кроется в их строении. Из-за плотной оболочки желудку сложнее их переваривать. Пара косточек не приведет к катастрофе, но избыток сможет спровоцировать засорение кишечника.Харпов рассказал, что любые семена, не только от арбуза, вредно употреблять в большом количестве. Все они могут спровоцировать развитие аппендицита.Кроме того, заметил Харпов, арбузные косточки вредно разжевывать. Дело в том, что внутри оболочки находится токсин - аминокислота цитруллин. В желудке она превращается в аммиак, резюмировал врач.