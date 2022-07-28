Как могут навредить организму яблоки: эндокринолог Лазуренко
Врач Лазуренко заметила в интервью, что «яблоки полезны далеко не для всех».
Объясняя, как могут навредить организму яблоки, медик заметила, что эти фрукты являются богатым источником органических кислот, из-за чего способны ухудшать самочувствие людей, имеющих хронические проблемы с желудочно-кишечным трактом.
«При заболеваниях желудка от употребления яблок лучше отказаться», - цитирует врача «Москва 24».
Лазуренко уточнила, что ухудшение самочувствия после яблок возможно у людей, имеющих гастрит с пониженной кислотностью. Для них «побочками» становятся изжога и боли в животе.
Также яблоки могут стать причиной неприятных и болезненных состояний, если в организме наблюдается недостаток ферментов, дисбиоз (нарушение кишечной микрофлоры). У людей с данными проблемами содержащиеся в яблоках углеводы способны «растормаживать бактерии», провоцирующие появление метеоризма, вздутия, громких пищеварительных звуков, послабление стула.
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