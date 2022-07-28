Дезодорант или антиперспирант? Дерматолог рассказала, в чем отличие

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Дерматолог Мария Журавлева пояснила, в чем разница между дезодорантами и антиперспирантами.Потеть — это нормально. С помощью потоотделения организм осуществляет терморегуляцию, охлаждается при высоких температурах окружающей среды и повышенных нагрузках.«Но есть две крайности: ангидроз — не способность нормально потеть, и гипергидроз — чрезмерная потливость. И то, и то — не очень здорово для нашего организма», — говорит эксперт.Самые популярные средства для борьбы с запахом, образующимся при потоотделении, — дезодоранты и антиперспиранты. Чем они отличаются?Дезодоранты не мешают организму потеть, они не «отключают» функцию потоотделения, а нейтрализуют бактерии на теле, из-за которых и появляется неприятный запах. Ведь сам пот не пахнет. Но мокрые следы от пота на одежде все равно будут оставаться, потому что пот продолжит выделяться, только без запаха.Дезодорант можно применять несколько раз в течение дня и это будет безопасно.Однако если у вас повышенное потоотделение, дезодоранты вам помогут не сильно. В таком случае лучше выбрать антиперспиранты. Они блокируют железы, и пот перестает поступать наружу.Антиперспирантами можно пользоваться раз в сутки! И наносить их нужно на чистую кожу.Обратите внимание: результаты некоторых исследований говорят о том, что антиперспиранты, в составе которых есть алюминий, могут вызывать рак молочной железы.