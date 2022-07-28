Аюрведа: ежедневные процедуры для продления молодости и сохранения здоровья

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В этой статье собраны эффективные и простые рекомендации Аюрведы для поддержания здоровья организма и красоты тела. Попробуйте воспользоваться ими в вашей ежедневной жизни.Аюрведа – это принципы гармоничной и здоровой жизни. В ее основу легли опыт, рецепты и упражнения, наработанные многими поколениями. Аюрведа – не медицина и не философия, это образ жизни, который делает человека счастливым, бодрым и молодым. Это наиболее полный и понятный курс рекомендаций для тех, кто ищет средства от недугов и для укрепления здоровья, психические силы и душевную гармонию, истинные ценности и ясность мысли.Здоровый образ жизни по АюрведеЕжедневные процедурыАюрведические врачи говорят, что осознанное выполнение ежедневных обычных процедур содействует эффективной работе организма.Омовение. Никакое другое действие не содействует в такой степени нахождению правильного вибрационного тона целого дня, как водные процедуры ранним утром. Ежедневные водные процедуры очищают ум и тело, содействуют долголетию, снимают усталость, предотвращают потливость, увеличивают силу, улучшают здоровье, снимают сонливость, устраняют раздражительность и усиливают иммунную систему.Масла или паста из масла и муки - как очищающее средство предпочтительнее, нежели химические моющие средства, мыло и шампуни. За небольшим исключением, все типы продаваемых в магазинах мылящих средств содержат в себе щелочь. Кожа поглощает химические вещества через поры, и все органы подвергаются их воздействию. К тому же фактически все гели, шампуни смывают с кожи, скальпа и волос жизненно необходимые масла, и телу нужно впоследствии восстанавливать их ценой дополнительной затраты энергии.Если человек пользуется покупным очистительным средством, то после омовения он должен нанести на кожу горчичное или оливковое масло для уменьшения ее сухости.Особенно благотворное воздействие во время принятия душа или ванны оказывает напевание, тихое или более громкое. Тихое напевание помогает нормализовать температуру тела.Омовение ног перед сном способствует глубокому сну.Расчесывание волос устраняет с верхней части головы грязь, а частое расчесывание (многократное в течение дня) улучшает здоровье и зрение, направляя поток электрической энергии к верхней части головы (подобно тому, как поглаживание кошки создает электрический заряд).Частое расчесывание волос особенно полезно пожилым людям. Деревянные расчески хороши для улучшения зрения, роговые - для волос, серебряные -для сердца, а золотые - для мозга.Очень полезно давать себя причесывать детям.Привычка же перебирать волосы пальцами нежелательна, поскольку это возбуждает сексуальную энергию из-за усиления работы гипофиза.Стрижка волос. Мужчины должны подстригать свои волосы каждую неделю или по крайней мере раз в месяц. Женщинам же, напротив, не следует подстригать волосы, потому что они нуждаются в дополнительной солнечной энергии, воспринимаемой волосами на протяжении дня.И мужчины и женщины должны содержать волосы в чистоте и никогда не допускать их сухости.Омовение волос. Волосы должны всегда быть чистыми и напитанными естественными маслами. Сухость ведет к потере электрической энергии, ослабляет память и возбуждает фантазию.Смыть масло можно смесью горчичного масла и муки из турецкого гороха, нанесенной на волосы перед самым принятием душа. Прекрасным естественным очистителем волос служат также йогурт и кефир. Ни в коем случае нельзя пользоваться искусственными покупными средствами.Индусы считают, что мужчины должны бриться только в понедельник, среду и пятницу; женщины должны удалять излишние волосы с тела через каждые пять дней. И мужчины и женщины должны избегать подстригать волосы на теле или голове по вторникам, четвергам и выходным. Ногти подстригать следует в дни, подходящие для бритья.Аюрведический масляный массажЕжедневный масляный массаж является традиционной частью аюрведического распорядка дня. На его выполнение уходит примерно от пяти до десяти минут. Проводить массаж нужно каждое утро перед принятием душа или ванны, чтобы очистить и уравновесить всю физиологическую систему. Массажу можно даже уделить всего две или три минуты.Аюрведический масляный массаж уравновешивает вата-дошу во всем организме. Поскольку вата является легкой, холодной и сухой дошей, массаж с использованием теплого масла оказывает на нее смягчающее и успокаивающее действие. Это очень важно, потому что под влиянием стресса вата легко выходит из равновесия, в результате чего возникает хроническая усталость. Кроме этого, массаж стимулирует циркуляцию и способствует выведению нечистот из всех систем организма.Перед использованием лучше всего подвергнуть масло термообработке, то есть очистить. Каждый день перед массажем масло следует подогревать. Чтобы это легче было сделать, храните масло в небольшой пластиковой бутылке с откидывающейся крышкой. Для подогрева поместите бутылку на несколько минут в емкость с горячей водой.Массируйте тело всей ладонью, а не только кончиками пальцев. Для массажа округлых частей тела (суставов, головы) используйте круговые движения, а прямые участки (шею, длинные кости) массируйте продольными движениями. На большинстве участков тела применяйте умеренное давление, а области живота и сердца массируйте с легким нажимом.Завершив процедуру масляного массажа, примите теплую ванну или душ, пользуясь мягким мылом.Уход за зубамиАюрведические врачи придавали огромное значение уходу за зубами, деснами и полостью рта. Из-за неправильного ухода за зубами могут возникнуть такие заболевания, как рак кишечника, язва, хронический тонзиллит, артриты. Это связано с быстрым ростом количества болезнетворных бактерий и микробов в полости рта.Чтобы избавиться от зубной боли и инфекции, медленно пожуйте гвоздику, позволяя соку попасть в больную область. Для борьбы с инфекцией ешьте красный перец и пейте свежий апельсиновый сок; в них содержится большое количество витамина С. Ешьте как можно больше имбиря, особенно зимой.Чаще бывайте на солнце. Витамин D - «солнечный эликсир» для здоровых костей и зубов. Молекулы этого витамина выполняют в организме главную задачу - усвоение кальция и использование его солей для формирования костей и зубов.Близорукость, выпадение и разрушение зубов, мышечная слабость, болезненное утолщение суставов, повышенная возбудимость, нервные расстройства, раздражительность, бессонница, депрессивное состояние могут быть вызваны нехваткой витамина D.Полоскайте рот после каждого приема пищи серебряной водой (чтобы получить такую воду, поместите чистые серебряные монеты в воду на 1-2 дня).Раствор мумие показан в виде аппликаций, полосканий или ванночек при заболеваниях полости рта (гингивите, кариесе в стадии пятна, парадонтите, стоматите).Большинство проблем с зубами можно решить, соответствующим образом изменив рацион.Кровоточат десны? Вам не хватает витаминов С, В, D и цинка.Кариес развивается у того, кто ест много хлеба и сахара.Ну а прочность зубной эмали напрямую зависит от наличия в организме кальция и фтора.Для пополнения запасов кальция необходим сыр. Этот продукт к тому же повысит концентрацию ионов водорода в полости рта, что также предотвращает кариес. А фтор должен содержаться в вашей зубной пасте и... в покрытии вашей сковороды или кастрюли. Приготовление пищи в такой посуде позволяет по ходу тепловой обработки обогащать блюда фтором.Сделать зубы более здоровыми и красивыми можно ежедневно массируя десны кунжутным маслом. Наберите полный рот теплого кунжутного масла и «погоняйте» его из стороны в сторону в течение 2-3 минут, но не глотайте. Выплюньте масло и мягкими движениями помассируйте десны указательным пальцем. Это прекрасная профилактическая мера против пародонтоза, инфекции и кариеса.При пародонтозе, когда обнажаются корни зубов, а чувствительность зубов к теплу и холоду указывает на наличие бактериальной инфекции, полезно смазывать десны маслом чайного дерева. Такая обработка поможет остановить дальнейшее развитие инфекции и уменьшит или устранит чувствительность к теплу и холоду.Для укрепления зубов и десен полезно ежедневно съедать, хорошенько прожевав, несколько плодов инжира.В Аюрведе для очистки зубов используются горькие и вяжущие травы, чаще это ним, обладающий горьким вкусом, и такие растения, как базилик, листья дуба, билва. Можно приготовить прекрасное средство для чистки зубов, смешав в равных соотношениях растертые в порошок листья нима с любым из этих вяжущих растений. Используйте это средство как обычный зубной порошок. Также полезно полоскать рот отваром этих трав.Свежее дыханиеВ Аюрведе считается, что тело духовно и физически здорового человека источает благоухание цветов, а его дыхание наполнено ароматом роз. А неприятный запах от тела и из полости рта рассматривается как знак болезни.Чаще всего неприятный запах изо рта возникает от плохой гигиены полости рта или из-за диеты, которая становится причиной плохого или слабого пищеварения. Однако этот запах может также быть признаком серьезных заболеваний, таких как язвы, синусит, периодонтальные болезни, плохая работа почек или проблемы с печенью.Аюрведа подчеркивает, что для того чтобы устранить причину неприятного запаха изо рта, необходимо укреплять и защищать гаснущий желудочный огонь (агни), из-за которого и ухудшается пищеварение. Очень важно не есть тяжелой пищи и избегать холодных напитков, мороженого, сыра и йогурта, поскольку они уменьшают пищеварительный огонь, что замедляет пищеварение, повышая вероятность образования амы.Для улучшения пищеварения после еды пожуйте 1 чайную ложку смеси из жареных семян фенхеля и тмина (в соотношении 1 к 1).Восстановить свежее дыхание помогут также сок или гель алоэ вера. Смешайте 1/8 чайной ложки молотого тмина с 1 столовой ложкой геля или 1/3 стакана сока алоэ вера и принимайте с утра и вечером (после завтрака и перед сном).Приготовьте себе укрепляющий пищеварение чай, который можно пить после еды: возьмите в равных пропорциях семена тмина, кориандра и фенхеля, аккуратно растолките 1 чайную ложку семян и высыпьте в 1 стакан кипящей воды; накройте крышкой и снимите с огня, оставьте настаиваться примерно на пять минут; процедите и пейте.Здоровый сонЗдоровый человек, достигший 21 года, не должен спать больше восьми часов в сутки. Иначе сон продолжительностью более восьми часов создаст в его организме избыток особых психических токсинов (читта-ама), который вызовет чувство усталости и апатии в течение всего последующего дня.Существует один основной принцип, помогающий определить необходимую для вас продолжительность сна:Если, проснувшись, вы чувствуете бодрость, свежие силы и оптимистический настрой, тогда вы спали именно столько, сколько необходимо вашему телу.Если же, проснувшись, вы чувствуете усталость и скованность, то, скорее всего, вы спали слишком долго. В этом случае попробуйте ежедневно уменьшать время сна, пока не заметите, что, пробуждаясь, вы чувствуете свежесть и прилив сил.Лучшим временем для сна признан период суток, начинающийся через три часа после заката и завершающийся за 90 минут до восхода солнца. Отход ко сну с полным желудком отвлекает много энергии, предназначенной для восстановления сил тела, увеличивает влияние тамаса в организме, а также приводит к плохим сновидениям.Аюрведические мастера считают, что за полчаса до восхода солнце посылает особые лучи, которые пронизывают атмосферу и дают особую энергию телу человека. Японские исследователи зафиксировали, что где-то за двадцать минут до восхода солнца вся биохимия тела резко меняется. Психика становится наиболее восприимчивой. Даже кровь меняет свой состав. Именно в этот период лучше всего формировать позитивные нейропрограммы. Поэтому рекомендуется, чтобы в это время человек находился в бодрствующем состоянии. Энергию, которую дает солнце, нужно воспринимать чистым организмом, и тогда организм будет нормально функционировать на протяжении всего дня.Помимо всего прочего, в этот период действует вата, а вата, как известно, отвечает за вывод из тела продуктов распада. Поэтому если человек будет вставать пораньше, то вата-доша сможет лучше поработать и лучше очистить его тело от токсинов.Больше всего отдых во сне зависит от того, как мы едим. От еды перед сном тело тяжело трудится во сне и не отдыхает, снятся дурные сны. Есть следует не менее чем за 3 часа до сна.Вот еще рекомендации Аюрведы в отношении сна.Перед сном мойте стопы и затем натирайте их маслом - это естественное успокаивающее средство. Если человек каждый день массирует стопы с кунжутным маслом, он никогда не будет болеть, так как восстанавливает свою иммунную систему.Перед сном уделите несколько минут дыхательным упражнениям или медитации.Во время сна на вас должно быть как можно меньше одежды; особенно вредно спать в носках.Спите головой на восток.Никогда не спите на кухне, а также не храните пищу в спальной комнате.Во время сна не закрывайте лицо. Привычка закрывать лицо очень вредна, поскольку вынуждает дышать своим собственным отработанным воздухом.Аюрведа рекомендует спать на боку. Считается, что сон на левом боку облегчает пищеварение и дает человеку энергию, а сон на правом боку дает возможность как следует отдохнуть.Спать на спине Аюрведа не рекомендует. Сон на спине вреден для мозга. Особенно это плохо для людей вата-типа, потому что при этом начинают работать обе ноздри и тело разбалансируется (возбуждается вата).Хуже всего спать на животе, потому что это полностью нарушает дыхание. Спать под открытым солнцем очень вредно, а под открытой луной - очень полезно.Недосыпая или вообще не ложась спать, вы очень вредите своему здоровью. Это иссушает организм и ослабляет огонь пищеварения.Рано вставайте и рано ложитесь. При правильном режиме сна улучшается здоровье, увеличиваются богатство и жизненная сила.Дневной сон допускается для здоровых людей, которые устали от тяжелого физического труда, а также для больных, испытывающих сильные боли или страдающих от болезней дыхательной системы и тошноты. Несмотря на вышеприведенные рекомендации, древние тексты по йоге вообще запрещают спать днем, за исключением случаев болезни.Если человек вынужденно (не в силу привычки) не спал ночью, он должен проспать половину предписанного времени на следующее утро без принятия пищи.Человек, страдающий от бессонницы или недостаточного сна, должен пить молоко, делать масляный массаж тела, ванны, смазывать голову, уши и глаза питающими маслами, найти убежище в ощущении спокойствия и в приятных воспоминаниях. Это возместит хороший сон.Беременным женщинам не рекомендуется пересыпать, это может привести к тому, что ребенок будет тупым и ленивым. Не рекомендуется спать на открытой местности, так как могут напасть духи и ребенок будет одержимым. Не рекомендуется спать только на спине, поскольку пуповина может перекрутиться, из-за чего питание плода будет затруднено.Забота о глазахГлаза - очень нежный и чувствительный орган восприятия, им легко нанести вред, а вылечить можно лишь временем и заботой. Величайший враг зрения - внезапные изменения температуры, такие как солнечная ванна сразу же после промывания глаз холодной водой или же сауна вслед за холодным душем. Пагубно отражаются на зрении скашивание глаз, напряжение глаз для того, чтобы разглядеть что-то вдали, так же как и дневной сон и сопротивление естественной сонливости ночью.Глаза следует всегда защищать от дыма, плохого воздуха, чрезмерного слезовыделения, чрезмерного использования опьяняющих веществ (от которых глаза «наливаются кровью», теряют свой естественный блеск и способность отражать свет).Никогда не следует пытаться рассмотреть слишком малые объекты, не пользуясь линзами, и не нужно писать очень мелким почерком.Тот, кто поддерживает свои волосы сухими, не питая их маслом, также способствует возникновению проблем у своих глаз, равно как и тот, кто читает на закате или поздно ночью. Чтение при искусственном освещении вызывает напряжение глаз.Следует также по возможности избегать поездки на быстро движущихся открытых транспортных средствах, поскольку встречный воздух иссушает глаза.Существует множество способов сохранить и улучшить зрение.Прекрасно действует созерцание предметов зеленого цвета, поэтому работать или прогуливаться в саду или лесу очень полезно для глаз.Можно также массировать голову различными составами, принимая во внимание время года: пригодны сандаловая мазь при жаркой погоде, горчичное масло при холодной погоде, масла черного кунжута и кокоса в умеренные сезоны.Зрение укрепляет также нанесение сандаловой мази в область между бровями; особенно полезно при этом добавить в мазь камфору и шафран (нервы поглощают пары камфоры и йод из шафрана, непосредственно стимулирующие и питающие работу зрительного нерва).Если глаза чувствуют усталость или напряжены, в целях профилактики нужно трижды промыть рот холодной водой.Существует непосредственная связь между ступнями и глазами: эта связь осуществляется посредством двух главных спинных нервов. Ношение обуви, которая не позволяет ногам дышать, затрудняет работу этих нервов и ухудшает зрение (так происходит и при приближении ног к огню или другим источникам избыточного тепла).Поддерживайте ступни в чистоте, и ваше зрение улучшится. Зрению поможет также массаж ступней с пастами на основе глины, грязи и хны. Хна особенно хороша, но из-за ее сильного охлаждающего действия применять ее следует только в теплую и жаркую погоду.Мазь из мерных зерен кунжута, втираемая в голову перед водными процедурами, также послужит укреплению зрения и уменьшит гастрит. Вдыхание щепотки такого снадобья раз или два в месяц полезно для зрения, поскольку очищает пазухи и стимулирует лобные доли мозга.Весьма полезным является также плавание в чистой, незамутненной воде с открытыми глазами (но этого никогда не следует делать в хлорированной воде).Не следует выдергивать волосы из носа, потому что это сильно напрягает нервы и мускулы лица и наносит вред зрению.Аюрведические врачи дают много полезных и проверенных временем рекомендаций по поддержанию силы и здоровья глаз. Вот некоторые из них:Созерцание восхода солнца - это одно из лучших упражнений как для укрепления глаз, так и для оздоровления всего тела.При ощущении жжения закапайте в глаза перед сном по 1 капле чуть теплого гхи. Масло смажет веки и ресницы, успокоит и укрепит глаза. Затем вотрите масло (1 чайную ложку) в подошвы ног. Утром ваши глаза будут ясными и счастливыми!В больные глаза также можно закапать по 3 капли чистой розовой воды. Розовая вода обладает охлаждающим действием.При чрезмерном напряжении глаз в Аюрведе рекомендуется положить на закрытые глаза кусочек стерильной ваты, смоченной холодным козьим молоком. Это уменьшит напряжение глаз и улучшит ваше самочувствие. (Если нет козьего, можно использовать и коровье молоко, но козье предпочтительнее.)Традиционный способ успокоения и укрепления глаз, применяемый в Аюрведе, -смотреть на пламя свечи или лампады. Поставьте лампу на расстоянии 50-75 см от глаз и в течение 2-3 минут, не моргая, смотрите на пламя. Эта процедура увеличивает сияние (теджас) глаз.Избегайте чрезмерных физических нагрузок. У тех, кто поднимает большие тяжести, при перенапряжениях, при высоком содержании холестерина или триглицеридов в крови, а также при диабете или у курильщиков из-за никотинового отравления внутриглазное давление имеет тенденцию повышаться, что в дальнейшем может привести к глаукоме.Уход за кожейВ Аюрведе есть много рекомендаций, как сделать кожу здоровой и красивой. Некоторые из них мы приведем здесь.1. Если вы хотите иметь красивую кожу, ежедневно перед сном принимайте теплое молоко с куркумой и медом. В Аюрведе считается, что, если беременная женщина регулярно принимает куркуму, у ее ребенка будет великолепная кожа!2. Бледная тусклая кожа может быть признаком анемии. Пейте морковный и гранатовый соки, ешьте вареную свеклу - они являются естественными источниками железа. Это улучшит цвет кожи.3. Выставьте на солнце прозрачный сосуд с маслом, соответствующим вашей конституции (кунжутное для вата-типа, кокосовое или подсолнечное для питта-типа, гхи или кукурузное для капха-типа). Пусть оно пропитается солнечными лучами в течение 2-3 часов, затем нанесите его на кожу и немного побудьте на солнце - 10-15 минут или, самое большее, полчаса. Это улучшит свет и фактуру кожи, разгладит морщинки, повысит тонус кожи.4. Солнечные ванны следует принимать до полудня.5. Ежедневный масляный массаж всего тела очень полезен для поддержания здоровья и красоты кожи. Нежный масляный массаж сохраняет молодость, упругость и свежесть кожи.6. В качестве лосьона наносите на кожу лица немного масла брахми или масла ним. Эти масла подходят для всех типов конституции.7. Доктор Васанта Лад преложил следующий вариант массажа. Микроподтяжку лица можно делать в домашних условиях. Регулярное выполнение его будет способствовать здоровью кожи, делая ее более нежной и эластичной.Поместите кончики указательных пальцев обеих рук между подбородком и нижней губой, а большие пальцы непосредственно под подбородком.Затем, слегка нажимая, ведите пальцами вдоль челюстной кости.Когда достигнете ушей, соедините вместе указательные и большие пальцы и поднимайте вверх перед ушами.Продолжайте движение, пока кончики больших пальцев не окажутся над ушами на висках. Здесь находятся особые марма-точки.Когда вы достигнете этих точек, слегка надавите на них подтягивающим вверх движением в течение 30 секунд.Эта процедура стимулирует нервы, управляющие лицевой мускулатурой, повышает тонус мышц лица и способствует уменьшению морщин. Делать этот массаж нужно ежедневно, желательно утром, выполняя семь циклов за раз.8. Для омовения лица используйте отвары таких трав, как душица, чистотел, календула, крапива, клевер. Летом используйте свежие травы, поместив их в сосуд с холодной водой на ночь (вы можете выставить этот сосуд на улицу, чтобы настой впитал эманации Луны и звезд. Травы помогают собрать больше эманаций). Утром омойте этим настоем лицо, шею и руки.