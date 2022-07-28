Вкусны и опасны: 5 продуктов, от которых стоит отказаться после 50 лет

Чем старше мы становимся, тем важнее для нашего здоровья оказывается правильное питание. Замедление метаболизма, трудности с выработкой определенных веществ и гормонов – все это требует более осознанного отношения к тому, что мы едим. И особенно важно переходить к здоровым пищевым привычкам после 50 лет: в это время многие женщины проходят через менопаузу, сталкиваются с потерей эстрогена, который поддерживал важные функции нашего организма (и в том числе здоровье сердечно-сосудистой системы), а также «вымыванием» кальция и потерей мышечной массы. Вот некоторые продукты, которые в этом возрасте стоит есть как можно реже, а лучше всего – вовсе от них отказаться.Продукты из обработанного мясаКолбасы, сосиски, копченое и вяленое мясо, ветчина – чем меньше вы будете этого есть, тем лучше. Помимо того, что эти продукты официально признаны канцерогенами (их употребление существенно повышает риск рака кишечника), в них много натрия и транс-жиров, а все это очень опасно для здоровья сердца, сосудов и органов пищеварительной системы.«Злаковые» батончикиУвы, этот на первый взгляд здоровый и даже полезный перекус на деле оборачивается лишней порцией сахара, шоколадной глазури и сладкого сиропа, который вызывает ненужный всплеск сахара в крови и повышает риск развития диабета.Обезжиренные молочные продуктыПосле 50 лет мы отчаянно нуждаемся в кальции: во время менопаузы мы активно теряем его, а накапливать почти не получается. Проще всего получать кальций из молочных продуктов – это знают все. А вот чего многие не знают, так это того, что кальций почти не усваивается без жира и витамина Д, которого много в цельном молоке и продуктах из него, но практически нет в обезжиренных. Так что выбирайте правильно!Пакетированные соки и готовые смузиДва стакана сока ежедневно – прямой путь в кардиологию. Увы, это не шутка: регулярно употребление фруктовых соков повышает риск развития болезней сердца в два раза: в соках много фруктового сахара и нет клетчатки, которая помогла бы стабилизировать уровень глюкозы в крови. Что же касается смузи, то стоит выбирать только те, что вы приготовили самостоятельно: в готовые слишком часто добавляют подсластители или соль и другие усилители вкуса, которые отрицательно влияют на здоровье.Сладкие кофейные напиткиЛатте, капуччино, фрапуччино и другие напитки на основе кофе – как бы вкусны они ни были, лучше держаться от них подальше. Потому что на самом деле это вовсе не чашечка кофе, а настоящая калорийная бомба. Кроме того, сладкие сиропы, которые в них часто добавляют для аромата, нередко содержат искусственные подсластители, которые повышают риск развития опасных болезней, в том числе диабета второго типа и некоторых видов рака.