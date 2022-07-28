Способности к мультизадачности зависят от возраста

Исследователи определили, что возраст играет ключевую роль в отношениях между технологической многозадачностью и познанием. Технологии развиваются, а детям и подросткам гораздо легче ими овладевать.Каждый год привносит в нашу жизнь всё новые технологии, порой становящиеся для людей незаменимыми. Это повышает требования к так называемой многозадачности. К примеру, мы применяем смартфоны не только для совершения звонков, но и для активного взаимодействия с окружающим миром. Но способны ли мы выполнять несколько задач на смартфоне одновременно? К примеру, это касается так называемых многозадачных медиа или различных платформ социальных сетей, на которые современная молодёжь порой тратит по 10 часов в день.Учёные из Австралии отобрали свыше 1 500 добровольцев в возрасте от 7 до 70 лет. Они рассказали о фактах своей биографии и приняли участие в вопросе по поводу технологической многозадачности, а также прошли через тест на когнитивную многозадачность с тремя заданиями. Все эти тесты выполнялись на цифровых планшетах.Результаты показали, что высокий уровень мультимедийной многозадачности связан с повышенными способностями к выполнению нескольких задач одновременно. Однако лишь у участников юного и молодого возраста, то есть от 7 до 29 лет. При этом многозадачность при использовании СМИ выполнялась и участниками старшего возраста. Это исследование углубляет понимание когнитивных способностей человека. Правда, использовались люди, которые активно посещали научный центр, а значит изначально имели более развитые когнитивные способности.