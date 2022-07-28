Артриты, инфекции, тромбы: терапевт назвал 9 причин, почему отекают руки

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Если ремешок часов или обручальное кольцо сильно давят, возникают неприятные ощущения в руках — это признак отеков. В жару или на фоне употребления жидкости такое допустимо, но есть и более серьезные причины.В жару мы чаще замечаем легкую припухлость пальцев или кистей в утренние часы или по вечерам. Чаще всего это явление связано с употреблением жидкости для утоления жажды, что ведет к задержке воды в тканях и легкой отечности.Но иногда руки отекают из-за развития различных, в том числе достаточно серьезных патологий. «Доктор Питер» попросил уточнить основные причины отечности рук Сергея Лопатина, терапевта, гастроэнтеролога, врача первой категории.терапевт, гастроэнтеролог «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге, врач первой категорииПочему опухают рукиЧаще всего отеки рук бывают вызваны внешними причинами и через некоторое время проходят сами по себе. Определить задержку жидкости можно по следам, которые оставляют кольца и другие украшения на руках, ремешки часов или по субъективным ощущениям. На фоне отечности возникает припухание фаланг, тыла кисти, и при сжимании пальцев в кулак ощущается легкое сопротивление тканей и давление. Обычно это ощущение проходит через несколько часов.Однако иногда припухлость рук может свидетельствовать о различных проблемах со здоровьем. Где искать причину отеков? Мы выделили девять самых распространенных изменений в организме, которые могут сопровождаться отеками.Проблемы с почкамиПочки контролируют выведение избытка жидкости из организма. При сбое в их работе жидкость начинает постепенно накапливаться в тканях. Это крайне опасное состояние, поэтому при регулярных отеках необходимо проконсультироваться с врачом-нефрологом и пройти основные обследования, которые помогут выявить нарушения в работе органов.Задержка жидкостиНаиболее распространенная физиологическая причина отеков рук — это задержка избытка жидкости в организме (преимущественно в межклеточном пространстве). Влиять на нее способны разные факторы. Так, эффект «отлежанной руки» часто оказывается следствием сна в неудобной позе. К отеку также может привести пережатие руки резинками для волос, украшениями, ремешками от часов и т.д.Вторая популярная причина — злоупотребление соленой пищей и чрезмерно обильное питье на ночь. Закусывая маринованным огурчиком на ночь, мы нарушаем водно-солевой баланс организма, и на утро просыпаемся с отеками. У женщин к сбою в водном балансе иногда приводят гормональные изменения. Например, перед менструацией в женском организме увеличивается количество гормона эстрогена, способного задерживать воду в тканях.БеременностьС проблемой опухающих рук часто сталкиваются беременные женщины: чем более поздний срок беременности, тем сильнее становятся отеки. Винить в этом следует колебания гормонального фона, а также изменение размеров матки. По мере увеличения орган начинает давить на венозные сосуды, из-за чего нарушается кровоток в тканях.Проблемы с опорно-двигательным аппаратомПричина отеков может крыться и в заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Прежде всего, речь об артритах — острых воспалительных процессах внутри суставов. В этом случае опухание тканей обычно сопровождается болями и дискомфортом в руках.Кроме того, отеки могут быть связаны с остеохондрозом шейного отдела позвоночника, где располагаются ветви спинномозгового нерва. Эти корешки нервов отвечают за состояние сосудов в области рук: их пережатие способствует застою крови и формированию отеков.АллергияОтеки — это распространенной симптом контактной аллергии. Спровоцировать их могут разнообразные кремы для рук, мази, бытовая химия. Чуть реже аллергическая реакция возникает на продукты, укусы насекомых или некоторые лекарственные средства.Инфекционные заболевания кожиИнфекционные поражения кожи могут провоцировать покраснения и отеки в области рук. Так, проблема распухших кистей и запястий по утрам хорошо знакома пациентами с рожистым воспалением. Это кожное воспаление вызывает микроб стрептококк.ТромбозыЗакупорка сосудов рук тромбами препятствует нормальному оттоку крови. В результате жидкость выходит из заблокированного сосуда в ткани и начинает как бы «распирать» их изнутри.ТравмыОтеки считаются одним из частых последствий различных повреждений конечностей: ушибов, растяжений, переломов. Травма сопровождается воспалением, на фоне которого жидкость выходит из сосудов в мягкие ткани. Кроме того, при травмах могут лопаться лимфатические капилляры, по которым происходит отток лимфы — тканевой жидкости.Онкологические заболеванияПри злокачественных опухолях нарушается работа лимфатических узлов, отвечающих за вывод лимфы из тканей. В результате жидкость начинает собираться в тканях, постепенно деформируя их.