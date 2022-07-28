Вирус Эпштейна-Барра связан с рассеянным склерозом

Исследование показало связь между инфекцией, которая вызывается вирусом Эпштейна-Барра, и рассеянным склерозом. Следовательно, появляется один из инструментов профилактики неизлечимого нейродегенеративное расстройство.Рассеянный склероз (РС) представляет собой аутоиммунное нейродегенеративное состояние, характеризующееся истончением миелиновой оболочки нервов. Существует предположение о том, что болезнь может провоцироваться вирусной инфекцией. В свою очередь, вирус Эпштейна-Барра (ВЭБ) представляет собой вирус герпеса, который всю жизнь находится внутри хозяина и часто не вызывает никаких последствий. Его латентная форма выявляется в В-лимфоцитах. Подавляющее большинство инфекций не приводит к развитию РС, однако этимология рассеянного склероза неизвестна.Некоторые патологические исследования показывали присутствие вируса в демиелинизирующих очагах РС и повышенный уровень сывороточных антител против ядерных антигенов ВЭБ (EBNA) у пациентов с рассеянным склерозом. Новое исследования с участием большого количества американских военнослужащих показало, что из 801 случая рассеянного склероза только один произошёл у человека, у которого до этого был отрицательный анализ на ВЭБ. Эти анализы собирались приблизительно за год до начала РС. Получены доказательства гипотезы о том, что ВЭБ-инфекция является причиной, а не следствием РС.Следовательно, для снижения вероятности развития рассеянного склероза необходима терапия, прямо нацеливающаяся на вирус Эпштейна-Барра. Кроме того, РС можно добавить в список недугов, против которых будет направлена вакцина от ВЭБ, чтобы ускорить исследования в этой области.