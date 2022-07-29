Употребление пустых калорий приведёт к маразму

Ещё одно исследование показало, что увлечение фастфудом и другими типами так называемых «пустых» калорий, наносит вред мозгу. Но даже один шоколадный батончик в сутки может уменьшить риск деменции на 3%.Исследователи из Tianjin Medical University пришли к выводу о том, что рацион из газировки, печенья и чипсов представляет опасность не только для нашей талии. Чем больше в нашем питании так называемых «пустых» калорий, тем выше риск развития деменции. Авторы исследования наблюдали более чем за 70 000 людей среднего возраста на протяжении 10 лет, чтобы определить последствия различных типов питания, включая и популярную западную диету, содержащую большое количество ультрапереработанной пищи.Оказалось, что фанатики «пустых» калорий на 43% чаще сталкивались с опасным для жизни расстройством памяти, по сравнению с теми, кто употреблял минимум этой пищи. Потребители ультрапереработанных продуктов питания поглощали 810 г этой пищи в сутки, что составляет, в среднем, эквивалент трех с половиной биг-маков. Представители противоположного лагеря употребляли не более 225 г в день.Хотя это исследование не доказало, что плохое питание провоцирует деменцию, его итоги стали еще одним подтверждением возможной связи между двумя явлениями. Кроме того, китайские учёные обнаружили, что включение в рацион хотя бы одной плитки шоколада или чашки с хлопьями эффективно уменьшает риск деменции на 3%. Следовательно, небольшие и управляемые факторы жизни играют очень значительную роль в формировании риска старческого слабоумия.