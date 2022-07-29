Медик Русакова рассказала о полезных и вредных для почек продуктах

По словам диетолога Дарьи Русаковой, почки «любят» продукты, в которых много жидкости, и страдают от перенасыщенности рациона белком.Медик Русакова назвала в интервью наиболее полезными для хорошей работы почек растительные продукты, насыщенные влагой.«В рацион питания для поддержания здоровья почек следует включать зелень, ягоды и овощи, богатые жидкостью», - заявила диетолог.Русакова объяснила, что богатые жидкостью продукты (как и просто чистая вода) помогают почкам лучше справляться с задачей очищения организма от продуктов обмена веществ. В то же время медик заметила, что не считает правильным употреблять исключительно растительную пищу.«Рацион питания должен быть разнообразным. Советую употреблять нежирные сорта рыбы и мяса в комбинации с сырыми овощами и фруктами», - поделилась диетолог.Говоря о вредных для почек продуктах, медик уточнила, что на парный орган негативно влияют перенасыщенные белком диеты, большое количество мяса (особенно жирных сортов), рыбы, творога. По словам специалиста, белковая животная пища содержит продукты пуринового обмена. Их переработка почками может иметь негативные последствия.«Самыми вредными для почек являются молочные продукты, если их употреблять в большом количестве», - приводит слова врача URA.RU.