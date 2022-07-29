О чём может говорить боль в груди и что с ней делать

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Самая опасная боль в груди связана с проблемами с сердцем или лёгкими.Предположить такое состояние можно по ряду признаков.Срочно набирайте 103 если:грудь сдавливает или распирает, вы чувствуете жжение или боль в её центре, и эти ощущения длятся больше нескольких минут или проходят и появляются снова;боль или дискомфорт распространяются на шею, плечи, спину, нижнюю челюсть, одну или обе руки;боль усиливается при физической активности, даже незначительной;появляется тошнота или рвота;присутствуют головокружение, слабость, тревожность, может случиться обморок;появляются проблемы с дыханием — оно становится учащённым, не хватает воздуха;на коже выступает холодный пот.Даже если дискомфорт в груди не сопровождается дополнительными симптомами и кажется незначительным, обратитесь за неотложной помощью. Тут лучше перестраховаться.Впрочем, ситуация не всегда бывает опасной.Почему появляется боль в грудиМедики разделяют возможные причины на пять больших категорий.1. Проблемы, связанные с сердцемСтенокардияЭтим термином обозначают дискомфорт или боль в груди или любой части тела выше пояса, которые вызваны временным ухудшением кровоснабжения сердца. Чаще всего это происходит потому, что из-за атеросклеротических бляшек сужаются артерии, по которым кровь поступает к органу.Большинство вариантов стенокардии возникает при физической нагрузке и проходит в течение нескольких минут после её прекращения или уменьшения. Но бывают и такие, что случаются только в покое, особенно ночью.Чаще всего боль сдавливающая, но она может быть очень слабой, на уровне какого-то неопределённого дискомфорта. Неприятные ощущения могут отдавать в руку, плечо или другое место в верхней части тела или концентрироваться только там. Также может появиться головокружение или нехватка воздуха.Сердечный приступ (инфаркт)Возникает, когда тромб блокирует одну или несколько артерий, снабжающих сердце кровью. Боль напоминает ту, что бывает при стенокардии, но, как правило, существенно сильнее. При этом она или дискомфорт длятся больше нескольких минут или волнообразно возникают и исчезают.МиокардитТак называют воспаление сердечной мышцы, чаще всего вызванное вирусной инфекцией. Боль может быть практически любой и сопровождаться учащённым или неритмичным сердцебиением, одышкой, слабостью, отёками на ногах. Также могут появляться признаки вирусной инфекции: высокая температура, боли в мышцах и суставах, диарея или насморк.ПерикардитЭто тоже воспаление, но внешней оболочки сердца — перикарда. Возникает практически по тем же причинам, что и миокардит, и может с ним сочетаться. Как правило, перикардит проявляет себя острой болью, которая усиливается, когда человек кашляет, глубоко вдыхает или ложится, и уменьшается, когда он сидит или наклоняется вперёд.Расслоение или разрыв аортыАорта — самая большая артерия в организме: кровь в неё поступает непосредственно из сердца. Иногда аорта может расширяться на отдельных участках, так появляются аневризмы. Чаще всего это происходит с курящими, людьми с повышенным артериальным давлением или высоким холестерином, а также при некоторых генетических проблемах.Симптомов у аневризмы часто нет, с ней можно жить годами. Но если она большая, могут появиться боль в груди или спине, осиплость голоса или кашель, нехватка воздуха. И это не самое страшное.Иногда стенка аневризмы расслаивается или вовсе разрывается. Это смертельно опасное состояние можно предположить по внезапной острой и неутихающей боли в груди или верхней части спины, которая распространяется вниз. Боль может сопровождаться учащённым дыханием, холодным потом, сильным головокружением.2. Проблемы, связанные с лёгкими и органами дыханияЛёгочная эмболияТак называют смертельно опасную ситуацию, когда кровяной сгусток попадает в лёгочную артерию, блокируя приток крови к лёгким. Симптомы этого состояния схожи с признаками сердечного приступа, а пострадавший человек нуждается в столь же неотложной медицинской помощи.Пневмоторакс (коллапс лёгкого)Возникает, когда воздух попадает между лёгким и рёбрами. В результате при вдохе лёгкое не может расшириться, а человек испытывает боль в груди. Само состояние сопровождается сильной одышкой.ПневмонияЭто воспаление лёгочной ткани. Чаще всего пневмония возникает как осложнение после перенесённого гриппа или другой ОРВИ. Острая, колющая боль в груди появляется при вдохе или кашле.ПлевритПри этом заболевании воспаляется плевра — слой ткани, окружающей лёгкие. Боль в груди проявляется при каждом расширении лёгких, то есть при дыхании. Если вы кашляете, она становится сильнее.АстмаЭта болезнь затрудняет дыхание из?за воспаления в дыхательных путях (бронхах). Когда она обостряется, бронхи сжимаются, производят больше слизи. Как следствие, воздуху сложно попасть в лёгкие. Ощущение болезненного стеснения в груди при этом не основной симптом. Куда более выражены одышка и хрипы при вдохе.Лёгочная гипертензияЭто состояние возникает при повышенном кровяном давлении в артериях, снабжающих лёгкие кровью. На ранних стадиях лёгочная гипертензия проявляет себя быстро возникающей одышкой, на более поздних присоединяются учащённое сердцебиение и сдавливающие ощущения в груди.Рак лёгкихМожет проявлять себя нерегулярной и не связанной с физическими нагрузками болью в груди, спине и плечах. Если такие ощущения сопровождаются влажным кашлем, а тем более если в кашле присутствует мокрота с примесью крови, важно как можно быстрее обратиться к врачу — терапевту, лору или пульмонологу.3. Пищеварительные проблемыИзжогаЭто состояние, при котором желудочный сок попадает в пищевод. Изжога может сопровождаться довольно ощутимым, вплоть до болезненности, жжением за грудиной.Проблемы с глотанием (дисфагия)Дисфагия — это клинический термин, обозначающий проблемы с глотанием, вызванные самыми разными нарушениями в работе пищевода. Иногда сложности с тем, чтобы отправить в пищевод кусок еды, вызывают боль в грудной клетке.Заболевания жёлчного пузыря или поджелудочной железыЖёлчные камни, а также воспаление жёлчного пузыря или поджелудочной железы вызывают боль в верхней части живота, которая нередко отдаёт в грудную клетку, преимущественно справа.4. Проблемы, связанные с состоянием мышц и костейТравмы рёберБоль может быть вызвана ушибом мягких тканей в районе грудины, трещиной или переломом ребра.КостохондритЭто состояние возникает, когда воспаляется хрящ, соединяющий рёбра и грудину. Симптомы костохондрита похожи на признаки сердечного приступа.Межрёберная невралгияТак называют поражение нервных окончаний в грудной клетке. Причины могут быть самыми разными — от обычной простуды до стрессов или онкологических процессов.ФибромиалгияЭто общее название болей в мышцах, чаще всего неустановленной природы. Боль в груди, вызванная фибромиалгией, как правило, несильная и тупая, может продолжаться несколько месяцев.5. Другие проблемыПанические атакиПриступ сильного беспричинного страха часто сопровождается учащённым сердцебиением, дрожью, одышкой и сжимающей болью в груди.Опоясывающий лишайЭто заболевание вызывается тем же вирусом, что и ветрянка, и раздражает нервные окончания — чаще всего в районе поясницы, но может быть затронута и грудная клетка. Как правило, опоясывающий лишай сопровождается высыпаниями по ходу поражённых нервов, которые возникают за несколько дней до появления боли. Поскольку это вирусная инфекция, может повышаться температура.Что делать при боли в грудной клеткеОриентируйтесь на самочувствие и самоанализ. Если боль в груди — разовое явление, быстро проходит и возникает по вполне объяснимым причинам (например, после острой, жирной еды), скорее всего, волноваться не о чем.Но если неприятные ощущения стали появляться регулярно, обязательно обратитесь к врачу — для начала к терапевту. А далее к кардиологу, гастроэнтерологу, пульмонологу — в зависимости от предполагаемых причин боли. Медики поставят диагноз и назначат вам лечение.