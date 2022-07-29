Лавровый лист: состав, свойства, польза и кому его нельзя употреблять
Доказано, что многие приправы и специи положительно влияют на здоровье человека. Сегодня мы подробно рассмотрим пользу лаврового листа, о полезных свойствах которого ходят легенды.
Химический состав лаврового листа
Он потрясающий. Недаром люди когда-то открыли лавровый лист. Витамины A, C, B и PP, селен, магний, калий, фосфор, марганец, кальций, медь, эфирные и дубильные вещества, пищевые волокна, органические кислоты... Это далеко не весь, но достаточно понятный список полезных веществ.
Целебные свойства лаврового листа
Итак, какие целебные свойства приписываются лавровому листу? Прежде всего, лаврушка считается натуральным природным антисептиком и это не просто слова, а научно доказанный факт. У растения есть антибактериальные и противогрибковые свойства, оно помогает бороться с воспалениями, снабжает организм витаминами, выводит из крови токсины и соли тяжёлых металлов, улучшает аппетит, ускоряет обменные процессы и укрепляет иммунитет. Ну а теперь кое о чём — поподробнее.
Борьба с хроническим воспалением
Считается, что хроническое воспаление становится наиболее частой причиной развития многих заболеваний, начиная от сахарного диабета II типа, до болезни Альцгеймера. Регулярное употребление пищи с добавлением лаврового листа помогает снижать некоторые маркеры воспалений в крови.
С грибком и микроорганизмами
Лавровый лист помогает подавлять рост и размножение патогенных грибков, особенно он эффективен в отношении рода Candida. Именно этот грибок часто вызывает поражение кожи и пищевода. Также учёные выяснили, что эфирные масла лаврового листа подавляют размножение некоторых микроорганизмов.
С дерматитами и акне
Помогает лавровый лист и в борьбе с дерматитами. Отвары и настои на его основе применяют для лечения аллергической сыпи и акне, экземы, они помогают снять воспаление и утихомирить зуд, снять отёчность и минимизировать покраснения.
Помогает при артритах и артрозах
В силу своих антисептических и антивоспалительных свойств, лавровый лист помогает бороться с артритами и артрозами. Люди, которые делали компрессы с лавровым листом, утверждают, что эффект у него потрясающий.
Польза лаврового листа для женщин
Считается, что лавровый лист полезен для женщин, но у него есть и несколько серьёзных противопоказаний. Так, считается, что он помогает при различных воспалениях и нарушениях менструального цикла, а также выравнивает гормональный фон при климаксе. Известно, что лавровый лист хорош для коррекции фигуры: он выводит лишнюю жидкость и помогает расщеплению жиров. Однако лаврушку очень не рекомендуют есть при беременности и кормлении грудью.
Кому ещё не рекомендуют лавровый лист
У этой замечательной приправы есть свои противопоказания. Самое главное: в больших количествах он, элементарно, вреден для здоровья. Не рекомендуют лавровый лист при хронических запорах, во время обострения заболеваний почек, печени, сердечно-сосудистой системы, язве двенадцатиперстной кишки и желудка, а также людям, склонным к аллергии.
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