Мытье посуды способствует защите от старческого слабоумия

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Даже обычные домашние дела могут быть неплохим инструментом для поддержания здоровья мозга в пожилом возрасте. Риск развития деменции снижается даже благодаря мытью посуды.Уборка, мытье посуды и другие домашние дела, связанные с физической активностью — неплохой способ размяться. Выполнение таких задач позволяет людям старшего возраста держать себя в форме, что очень важно для поддержания когнитивных функций.Ученые из Сычуаньского университета в Чэнду под руководством доктора медицины Цзяньвэя Чжу изучили корреляцию между физической активностью и ясностью ума в пожилом возрасте, взяв за основу результаты проспективного когортного исследования, проводившегося в 2006-2010 гг. с участием полумиллиона человек. Анализ подтвердил, что у людей, которые поддерживают высокий уровень физактивности благодаря ведению домашнего хозяйства, деменция развивается значительно реже."Занимаясь здоровой умственной и физической работой, человек старшего возраста может заметно снизить риск развития деменции. Речь идет о простых рекомендациях, которые могут продлить активную жизнь", — отметил Чжу.