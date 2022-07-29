Гипертонию можно лечить шоколадом

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Отличная новость для поклонников тёмного шоколада. Учёные из Великобритании обнаружили, что какао уменьшает артериальное давление и защищает сердце.Если вы не представляете свою жизнь без сладкого, то в качестве любимой закуски выбирайте тёмный шоколад. Дело в том, что в состав какао-бобов входят флаванолы, которые укрепляют здоровье сердца за счёт снижения артериального давления. Они добиваются этого эффекта, делая стенки сосудов более эластичными. Это позволяет крови легче распространяться по организму.А вот куда более популярный молочный шоколад для этого не годится, поскольку в нём слишком высоко содержание сахара, а вот доля какао-бобов составляет всего 25%. Для сравнения, в тёмном шоколаде этот показатель может достигать 90%. Исследователи из Университета Суррея обнаружили, что получавшие добавки с шоколадом люди уже в течение трех часов демонстрировали сниженное артериальное давление и более прочные кровеносные сосуды.В таблетках, которые они поглощали, содержалось такое количество флаванолов, какое можно встретить в 500 г темного шоколада. Конечно, употреблять столько этих сладостей не очень разумно, поэтому стоит довольствоваться меньшим количеством, либо пить какао в чистом виде. Невозможно отрицать, что какао оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. В России более 40% взрослых людей страдают от повышенного артериального давления или гипертонии, которая увеличивает опасность инфарктов и инсультов.