Гипертонию можно лечить шоколадом
Если вы не представляете свою жизнь без сладкого, то в качестве любимой закуски выбирайте тёмный шоколад. Дело в том, что в состав какао-бобов входят флаванолы, которые укрепляют здоровье сердца за счёт снижения артериального давления. Они добиваются этого эффекта, делая стенки сосудов более эластичными. Это позволяет крови легче распространяться по организму.
А вот куда более популярный молочный шоколад для этого не годится, поскольку в нём слишком высоко содержание сахара, а вот доля какао-бобов составляет всего 25%. Для сравнения, в тёмном шоколаде этот показатель может достигать 90%. Исследователи из Университета Суррея обнаружили, что получавшие добавки с шоколадом люди уже в течение трех часов демонстрировали сниженное артериальное давление и более прочные кровеносные сосуды.
В таблетках, которые они поглощали, содержалось такое количество флаванолов, какое можно встретить в 500 г темного шоколада. Конечно, употреблять столько этих сладостей не очень разумно, поэтому стоит довольствоваться меньшим количеством, либо пить какао в чистом виде. Невозможно отрицать, что какао оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. В России более 40% взрослых людей страдают от повышенного артериального давления или гипертонии, которая увеличивает опасность инфарктов и инсультов.
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