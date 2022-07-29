О каких болезнях сигнализирует нежелание убирать дома
Врач-психотерапевт Алексей Вилков рассказал Вечерней Москве, какие заболевания или расстройства могут быть причиной того, что человек не хочет заниматься уборкой или, напротив, слишком на ней помешан.
«Когда человек в депрессии или апатии, то из-за отсутствия мотивации может перестать убираться в квартире. Человек в тревоге, неврозе или с навязчивыми действиями, наоборот, часто склонен поддерживать сверхчистоту, в силу повышенной тревожности», — рассказал специалист.
При этом врач заметил, что это не всегда свидетельствует именно о заболевании, а может лишь быть следствием определенного характера личност
«Когда человек в депрессии или апатии, то из-за отсутствия мотивации может перестать убираться в квартире. Человек в тревоге, неврозе или с навязчивыми действиями, наоборот, часто склонен поддерживать сверхчистоту, в силу повышенной тревожности», — рассказал специалист.
При этом врач заметил, что это не всегда свидетельствует именно о заболевании, а может лишь быть следствием определенного характера личност
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