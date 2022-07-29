Жертвы дислексии оказались более креативными

Страдающие от дислексии люди компенсируют неспособность читать большей креативностью и некоторыми другими навыками. К такому выводу пришли исследователи из Кембриджского университета.Дислексией называют расстройство мозга, нарушающее процессы обучения. Однако исследование показало, что в некоторых случаях это расстройство оказывается ценным инструментом, помогающим человеку адаптироваться. При дислексии - неврологическом состоянии, провоцирующимся аномальной активностью мозга - люди не могут адекватно читать и писать. Именно неспособность к чтению и письму - наиболее распространённая проблема. У некоторых жертв дислексии также возникают трудности с речью. Считается, что в той или иной степени это расстройство наблюдается у 20% жителей нашей планеты, оно имеет чёткие генетические характеристики, то есть передаётся по наследству.И вот ученые из Кембриджского университета предположили, что саму дислексию не нужно категорически относить к расстройствам. Люди с дислексией, оказывается, имеют усиленные способности в определённых областях, включая изобретательность и креативность. Ученые установили, что жертвы дислексии это превосходное специалисты в исследовании чего бы то ни было. И этот исследовательский базис, который в них заложен, играет критически важную роль в процессе выживания человека, так он помогает быстро адаптироваться к окружающей среде.Изобретательность и масштабное долгосрочное мышление входят в число сильных сторон, связанных с дислексией. Сами исследователи полагают, что данное расстройство идёт рука об руку с эволюцией человека на протяжении сотен тысяч лет, в течение которых нашему мозгу приходилось приспосабливаться к постоянным изменениям, а не к одной какой-то фиксированной среде. Следовательно, дислексия является не слабостью, а силой нашего мозга.