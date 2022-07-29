Зачем нужен витамин D и почему солнце может мешать его усвоению

И почему важно получать полезные вещества из разных источников.Как солнце влияет на усвоение витамина Д? Стоит ли активно загорать? Разбираемся вместе с врачом.Солнце — главный источник витамина Д, который мы получаем вместе с загаром. Но даже частое принятие солнечных ванн не всегда обеспечивает нужный уровень этого вещества в организме. Такое может происходить при наличии некоторых болезней. Но есть ещё один нюанс, о котором многие забывают, — длительность пребывания на солнце. Об этом и поговорим.В чём разница между витаминами Д, Д2 и Д3Витамин Д мы получаем в неактивной форме — в виде витамина Д3, который поступает из продуктов питания, а также образуется в коже под воздействием ультрафиолета, и в виде витамина Д2, который поступает только с пищей.Обе эти формы равнозначны между собой и вместе составляют витамин Д (Д2 + Д3 = Д). По сути, эти формы витамина — предшественники самого витамина Д. Поэтому, прежде чем начать своё действие, витамин должен активироваться, то есть поменять свою химическую структуру. В организме это происходит в печени и почках.Вначале неактивный витамин поступает в печень, превращаясь в промежуточную форму. Далее он поступает в почки, преобразуясь в активную форму. Именно в таком виде вещество и начинает своё действие в тканях и органах.Как солнце превращается в витамин ДОрганизм синтезирует химический элемент, фактически используя только солнечный свет. Вот как это происходит.Солнце. Ультрафиолетовые лучи проникают в кожу и реагируют с присутствующим в ней с рождения веществом — 7-дегидрохолестеролом, который далее трансформируется в витамин Д3.Печень. Витамин попадает в кровоток, а затем в печень, где и трансформируется в кальцифедиол.Почки. Кальцифедиол поступает в почки, где превращается в кальцитриол (активную форму витамина Д), которая далее распределяется по всему телу через кровь.Мешает ли солнце усвоению витамина ДОсновной источник внешнего накопления витамина Д — кожа. И чем она темнее, тем меньше образуется в ней этого вещества. Это связано с более высоким содержанием меланина в тёмной коже — пигмента, который определяет её цвет.Меланин снижает выработку витамина Д, поскольку ограничивает поступление ультрафиолета в кожу. Поэтому чем больше мы загораем и чем темнее становимся, тем меньше в организме вырабатывается активных форм витамина Д. Так тело себя защищает, препятствуя избыточному образованию биологически активного вещества при длительном пребывании на солнце.Поэтому лучше избегать активного загорания, использовать солнцезащитные кремы, носить панамки и одежду, защищающую от прямых солнечных лучей. Что носить в жару, чтобы защитить себя от перегрева, читайте в материале.