Кардиолог Чуич назвала 5 болезней, в разы повышающих риск инфаркта

Некоторые патологии могут «активировать» болезни сердца, предупреждают врачи. Поэтому вам нужно с особым вниманием относиться к своему здоровью, если у вас в анамнезе есть определенные болезни.Инфаркт — самая частая причина смерти людей на всем земном шаре. При первом подозрении на сердечный приступ необходимо вызвать скорую помощь — отказ от помощи специалиста может стоить вам жизни. И чем раньше вы заподозрите опасное заболевание, тем лучше.Основные симптомы инфарктаболь в грудное клетке;покалывание в левой части грудной клетки;одышка;головокружение;сильная потливость;боль, которая отдает в левую руку;спутанность сознания.Однако мало кто знает, что определенные болезни могут быть своеобразными триггерами сердечной патологии — они в разы повышают риск инфаркта в будущем как у женщин, так и у мужчин. Возраст тоже не имеет значения. Кардиолог Наталья Чуич рассказала «Доктору Питеру», кому надо с особым вниманием следить за здоровьем своего сердца.- По результатам многочисленных международных исследований, существует пять заболеваний, на фоне которых на 84% повышается риск развития инфаркта миокарда у женщин и на 85% — у мужчин, — говорит кардиолог.Сахарный диабетСахарный диабет — один из самых мощных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В том числе и инфаркта миокарда.Из-за обилия сахара в крови страдают кровеносные сосуды — сначала мелкие капилляры, а затем крупные артерии. Сосуды становятся менее эластичными, уменьшается их проницаемость, и они уже не могут полноценно питать ткани и органы, в частности, и сердечную мышцу.- В результате таких нарушений ухудшается общее состояние сердечно-сосудистой системы. Сердечная мышца (миокард) испытывает кислородное голодание. При длительном течении диабета и долгой кислородной недостаточности развивается ишемия сердечной мышцы, и, как следствие, — инфаркт миокарда, — поясняет Наталья Чуич.Артериальная гипертонияАртериальная гипертония — одно из самых распространенных заболеваний. Когда наше давление повышается, то почти сразу же увеличивается нагрузка на сердечную мышцу.После скачка давления (особенно, если он был сильным), атеросклеротические бляшки легко повреждаются. Кровь проникает к ним внутрь, после чего активируется процесс свертывания крови и формируется тромб, который может частично или полностью закупорить сосуд в сердце. Этот процесс, в свою очередь, приводит к инфаркту миокарда.ОжирениеМир стремительно захватывает эпидемия ожирения: последние данные показывают, что каждый пятый человек на земле страдает от лишнего веса. И это серьезная проблема, говорят врачи.- Исследования показали, что ожирение тесным образом связано с риском развития инфаркта миокарда у пациентов с ишемической болезнью сердца. Когда у человека есть лишний вес, то в структуре его сердечной мышцы происходят необратимые изменения, — поясняет Наталья Чуич.Так, при ожирении увеличивается общий объем крови и возрастает нагрузка на сердце. Это вызывает утолщение стенок миокарда и расширение полостей сердца. Такие структурные изменения миокарда способствуют формированию хронической сердечной недостаточности, нарушению ритма сердца и развитию инфаркта миокарда.АтеросклерозЭто заболевание тесно связано с ожирением. Дело в том, что высокий процент смертности, а также частоты развития инфаркта миокарда у пациентов с ожирением обусловлено поражением сосудов.- Оказывая разрушительное влияние на сосуды, ожирение провоцирует появление атеросклероза, гипертонии, инфаркта миокарда. При избыточном весе происходит расстройство метаболизма с нарушением липидного обмена, — говорит кардиолог.«Оседание» холестерина на стенке артерий становится причиной образования атеросклеротических бляшек, сужающих просвет сосудов. Если атеросклероз поражает коронарные сосуды, питающие миокард, то развивается ишемическая болезнь сердца. Кроме того, атеросклероз может повреждать сердечные клапаны, что тоже очень опасно для здоровья.ГиперхолестеринемияЗа этим сложным названием скрывается нарушение липидного состава крови. В этом случае в жидкой ткани повышается концентрация холестерина. Строго говоря, это не совсем самостоятельное заболевание: причины данного отклонения могут быть разнообразными — от лишнего веса до эндокринных расстройств и генетических патологий. Чаще всего клинически оно протекает бессимптомно.В некоторых случаях на гиперхолестеринемию могут указывать ксантомы (узловые образования на коже в области суставов), ксантелазмы (бляшки желтоватого цвета в области век), а также желтоватая дуга на роговице.Что еще может разрушить наше сердцеТак, один из факторов, который тоже может спровоцировать инфаркт — это малоподвижный образ жизни. Особенно касается тех, кто каждый день сидит по много часов и совершенно не занимается никакой физической активностью.- При недостаточно интенсивной работе мышц, помогающих движению крови по сосудам, уменьшается количество венозной крови, возвращающейся в сердце. Также снижается сила сердечных сокращений, тонус миокарда. В результате ухудшения кровоснабжения ткани испытывают кислородное голодание, — говорит кардиолог.При малоподвижном образе жизни постепенно снижается интенсивность метаболических процессов в организме, приводя к избыточному весу, ожирению. А ожирение уже сопряжено с развитием дислипидемии, увеличением уровня холестерина в крови и формированием атеросклероза. Все это — верные союзники болезней сердца.Еще один фактор, о котором важно сказать — это курение. Когда человек курит не один год, у него развивается хроническая гипоксемия — пониженное содержание кислорода в крови, состояние, способствующее возникновению атеросклероза.Сильный вред организму наносит основной компонент дыма — никотин, который:нарушает обмен веществ,повышает давление внутри сосудов,увеличивает содержание в крови адреналина.В сердце курильщика от действия смол часто наступают спазмы сосудов, что приводит к изменению и нарушению их структуры. В связи с этим мышца сокращается быстрее и требует больше кислорода. Угарный газ, который содержится в сигаретном дыме, значительно уменьшает объем кислорода, поступающего в сердце и другие внутренние органы, что тоже приводит к кислородному голоданию, сокращающему жизненный ресурс сердца курильщика. Увеличивается риск образования тромбов и серьезных болезней сердца.- Уже давно доказано, что здоровый образ жизни в сочетании с повышением физической активности и постепенной нормализацией массы тела значительно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому следите за своим рационом, привычками и весом. Сердце точно скажет вам спасибо, — заключила кардиолог.