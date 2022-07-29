Чем полезен приём антибиотиков после секса
Если партнёры, которые занимались опасным сексом без презерватива, сразу после завершения полового акта примут антибиотики, то таким образом намного сократится вероятность заражения тремя бактериальными заболеваниями, передающимися половым путём. В ходе эксперимента использовался препарат доксициклин, с помощью которого снижался риск гонореи и ихламидиоза более чем на 60%, а также вероятность сифилиса.
Все эти наблюдения проводились среди мужчин, предпочитающих секс с мужчинами. К сожалению, количество добровольцев является недостаточным для того, чтобы заявить о статистической существенности полученных данных. Исследования прервали слишком рано, поскольку его авторы обнаружили, что неэтично проводить подобного рода эксперименты, подвергающие риску заражения опасными инфекциями добровольцев.
Однако на территории США и многих других стран постоянно продолжают расти показатели заболеваемости именно этими тремя недугами, и особенно среди мужчин, предпочитающих секс с мужчинами, которые отказываются от использования презервативов. Популярность этих средств контрацепции резко упала после внедрения в практику доконтактной профилактики ВИЧ с помощью таблеток.
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