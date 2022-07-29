Чем полезен приём антибиотиков после секса

Использование лекарств из категории антибиотиков сразу после занятий сексом намного сокращает риск заболеваний, передающихся половым путём. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.Если партнёры, которые занимались опасным сексом без презерватива, сразу после завершения полового акта примут антибиотики, то таким образом намного сократится вероятность заражения тремя бактериальными заболеваниями, передающимися половым путём. В ходе эксперимента использовался препарат доксициклин, с помощью которого снижался риск гонореи и ихламидиоза более чем на 60%, а также вероятность сифилиса.Все эти наблюдения проводились среди мужчин, предпочитающих секс с мужчинами. К сожалению, количество добровольцев является недостаточным для того, чтобы заявить о статистической существенности полученных данных. Исследования прервали слишком рано, поскольку его авторы обнаружили, что неэтично проводить подобного рода эксперименты, подвергающие риску заражения опасными инфекциями добровольцев.Однако на территории США и многих других стран постоянно продолжают расти показатели заболеваемости именно этими тремя недугами, и особенно среди мужчин, предпочитающих секс с мужчинами, которые отказываются от использования презервативов. Популярность этих средств контрацепции резко упала после внедрения в практику доконтактной профилактики ВИЧ с помощью таблеток.