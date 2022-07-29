Эти домашние дела помогут спастись от болезни Альцгеймера

Оказывается, домашняя рутина полезна. Те, кто не чурается вроде бы скучных работ по дому, так на самом деле сохраняют здоровье своего мозга. На 21% сокращается риск болезни Альцгеймера, если вы делаете работу по дому — такие выводы сделали китайские ученые.

Обычно ученые изучают опасные факторы риска развития болезни Альцгеймера — то есть, что именно чаще всего провоцирует одну из разновидностей деменции атрофического типа.

Но ученые в Китае попытались систематизировать — какие наши привычки и ежедневные занятия способны снизить риск Альцгеймера или хотя бы максимально отсрочить наступление болезни. Ведь есть мнение, что слабоумие грозит любому человеку, только не каждый до него доживает.

- Многие исследования выявили потенциальные факторы риска развития деменции. Но мы хотели узнать больше о потенциальной роли в профилактике деменции наших привычек и образа жизни, — заявил ведущий автор исследования профессор Хуан Сонг из Сычуаньского университета в Китае, пишет издание The Mirror.

Что спасет от деменции

Команда китайских исследователей изучала привычки полумиллиона пожилых людей из британского биобанка. Выводы получились такими.

Сохранить здоровье мозга в первую очередь помогают активная физическая и умственная деятельность. Люди, которые много двигались, реже других страдали от деменции — риск снижается аж на 35%.

Гораздо реже ставят диагноз «дегенеративное заболевание мозга» и тем, кто много занимается домашними делами — на 21% по сравнению с теми, у кого уборку дома делают роботы или родственники. Спасающей от Альцгеймера работой по дому считается мытье посуды, приготовление пищи и работа в саду или огороде.

На третьем месте по эффективности профилактики деменции — общение с родными. У людей, которые ежедневно посещали близких, болезнь Альцгеймера была реже на 15%, чем у тех, кто видит их только раз в несколько месяцев.

Ученые напоминают, что болезнь Альцеймера можно отсрочить или предотвратить, если изменить еще и пищевые привычки.

- Риск развития деменции возрастает при избытке в рационе ультрапереработанных продуктов — колбас, сосисок, чипсов, тортов и печенья. Поможет простая замена их на натуральные и здоровые — фрукты, овощи, цельнозерновые крупы, — говорят исследователи.
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