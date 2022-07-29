Гамбургеры и картошка-фри плохо влияют на грудное молоко

Исследователи пришли к выводу, что диета в «западном стиле» с высоким содержанием жира и сахара может негативно повлиять на качество грудного молока и здоровье ребенка еще до зачатия.Новое исследование с использованием лабораторных мышей показало, что даже относительно кратковременное потребление фаст-фуда влияет на здоровье женщин, снижая их способность вырабатывать питательное грудное молоко после родов. Это может повлиять на благополучие новорожденного, а также увеличить риск развития у матери и ребенка потенциально смертельных состояний, таких как болезни сердца, инсульт и диабет в более позднем возрасте.Даже матери, которые кажутся здоровыми, могут страдать от скрытых проблем, таких как ожирение печени. Это особенно заметно у людей с избыточным весом или ожирением, из-за диеты, богатой обработанными продуктами, которые, как правило, содержат много жира и сахара. И может привести к прогрессирующему циррозу и печеночной недостаточности.В эксперименте приняли участие ученые из лаборатории Сферруцци-Перри в Центре исследований трофобластов Кембриджского университета и Департамента укрепления здоровья женщин и новорожденных в Чилийском университете в Сантьяго.Исследователи обнаружили, что даже кратковременная диета с высоким содержанием жиров и сахара влияла на выживаемость детенышей мышей в ранний период после рождения, с увеличением потери в то время, когда мать кормила свое потомство. Белки молока чрезвычайно важны для развития новорожденных, но было обнаружено, что их качество было низким у матерей мышей, питающихся пищей с высоким содержанием жиров и сахара.Соавтор, профессор Аманда Сферруцци-Перри, профессор физиологии плода и плаценты и научный сотрудник Колледжа Святого Иоанна в Кембридже, сказала: «Женщины, соблюдающие диету с высоким содержанием сахара и жира, могут не осознавать, какое влияние это может иметь на их здоровье, особенно если нет очевидных изменений в их массе тела».Уже признано, что диета «западного стиля» с высоким содержанием жира и сахара способствует пандемии повышенного индекса массы тела (ИМТ) и ожирения не только в развитых странах, но и в развивающихся странах, переживающих урбанизацию.В результате чуть более половины женщин (52,7%) во многих группах населения во всем мире имеют избыточный вес или страдают ожирением во время зачатия, что приводит к проблемам как в достижении, так и в поддержании здоровой беременности.