Эксперт перечислил продукты, которые вызывают отечность

Гастроэнтеролог Алина Еникеева назвала продукты и пищевые привычки, которые чаще всего становятся причиной отечности.Питание и продукты, которые мы выбираем, играют огромное значение и для нашего здоровья в целом, и для повседневного самочувствия. В том числе, именно неправильный выбор рациона часто становится причиной появления отеков.«На первом месте — распространённость углеводного типа питания. Избыток углеводов, который образуется из-за большого количества сладостей, белого хлеба, выпечки, откладывается в виде гликогена в печени и мышцах. Каждый грамм гликогена притягивает три грамма воды. Особенно не полезно употребление углеводов перед сном», — говорит эксперт.Молочные продукты, для которых характерен высокий инсулиновый индекс, также провоцируют синтез альдостерона в надпочечниках. Этот гормон в свою очередь задерживает натрий и воду. Они задерживают жидкость в организме. Снова получаем отеки.Жирное и соленое на ночь - также популярная причина отечности по утрам. А если ко всему этому добавить алкоголь, можно прогнозировать отечность почти со 100% вероятностью.Убрать излишки жидкости поможет зелень. Если устали от отеков, добавьте в свое меню побольше петрушки и сельдерея.В обязательном порядке следите за тем, чтобы в рационе присутствовал белок в достаточном количестве. Иначе жидкость будет застаиваться в тканевом пространстве.Важно! Отёчность не является симптомом избытка жидкости в организме. Наоборот, когда организм получает воду в достаточном количестве, он перестает ее запасать. И тогда отеки уходят автоматически.