Врач Лишин: пиво может быть полезным для почек
Когда развивается мочекаменная болезнь почек, и в парном органе собираются камни или песок, пострадавшему человеку следует придерживаться определенного рациона. Об этом врач Лишин напомнил в интервью.
В частности, при этом заболевании не нужно есть жирную или слишком соленую еду. В то же время терапевт заметил, что для почек может быть полезным в некотором количестве пиво. Его употребление может стимулировать выведение нежелательных отложений в почках, песка или камней.
«Многие урологи советуют употреблять этот напиток, поскольку он способствует более быстрому выведению мелких камней и песка из почек», - цитирует уролога «Газета.Ru».
Лишин подчеркнул, что пиво должно употребляться умеренно, «не литрами». Также для почек полезны в небольших порциях арбузы.
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