Названа польза красной свеклы для профилактики болезней

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Красная свекла содержит множество полезных веществ, поэтому является эффективным средством для профилактики разных заболеваний.В составе красной свеклы можно обнаружить нитраты, помогающие привести в норму показатели артериального давления. Контроль давления — важная составляющая профилактики сердечно-сосудистых недугов, поэтому эксперты советуют регулярно употреблять свеклу для снижения вероятности инсульта и инфаркта*.Свекла полезна при анемии, так как в ней довольно много железа и других полезных минеральных веществ. Кроме того, свеклу рекомендуют употреблять для профилактики запоров и общего укрепления здоровья желудочно-кишечного тракта*. Овощ полезен для толстой кишки, так как помогает организму противостоять потенциально опасным для пищеварительной системы бактериальным агентам.Красная свекла насыщена углеводами, бетацианиновыми веществами и антиоксидантами, плюс, в ней мало жира и калорий, благодаря чему этот продукт является хорошей едой для диабетиков. Другое полезное свойство свеклы — она поддерживает печень и почки и помогает выводить из них токсины.* Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и не служит рекомендацией для лечения заболеваний