Полезен ли крыжовник при сахарном диабете?

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Врач-эндокринолог Ольга Павлова рассказала о том, можно ли употреблять крыжовник при сахарном диабете и в каких количествах.Чтобы говорить о пользе или вреде крыжовника при сахарном диабете, нужно рассмотреть его калорийность. В одном стандартном стакане крыжовника — 72 ккал. Также обращаем внимание на углеводы — примерно 14,6 г на стакан.???«Еще один важный показатель — гликемический индекс. У крыжовника он низкий, в зависимости от сорта, от 25 до 40», — говорит эксперт.Ягоды очень богаты витаминами и минералами. Крыжовник богат витамином С, биотином, витамином К, витамины группы В, Е, РР, А, кремний, марганец, молибден, медь, кобальт, калий.Крыжовник благотворно влияет на работу желудка, сердечно-сосудистой и нервной системы, улучшает моторику кишечника, нормализует обмен веществ.?Также крыжовник повышает сексуальное влечение, положительно влияет на уровень половых гормонов.Ягоды отличаются противовоспалительными свойствами, активизируют иммунитет. В составе крыжовника есть антиоксиданты, а это омоложение клеток организма и замедление процессов старения.Благодаря слабительному и мочегонному эффекту, крыжовник полезен при снижении веса.При сахарном диабете употреблять крыжовник можно, но дозированно: не более одного стакана ягод в один прием пищи. Желательно включать его в утреннее меню.