Как вы разрушаете свою жизнь, здоровье и отношения с помощью смартфона: 6 способов

Представить современную жизнь без смартфона и Интернета невозможно — некоторые не могут оторваться от гаджета даже на 10 минут. Однако именно он может разрушить не только здоровье, но и психику.В современном мире без смартфона — как без рук. Многие буквально не выпускают его ни на секунду, берут гаджет с собой даже в ванную или пристально смотрят на экран, пока готовят обед. Так, смартфон плотно вписался в наш график: мы едим, смотрим сериал, работаем, общаемся с друзьями и по совместительству с этим читаем новости или просто листаем ленты в социальных сетях.Однако чем больше вы проводите времени со своим телефоном, тем разрушительнее он действует на ваше здоровье, говорят врачи. И пострадать может не только зрение, но и психика, и даже взаимоотношения с другими людьми.Вот 6 способов использования смартфона, которые точно только вредят:Ставить будильник на повтор- Когда утром звенит будильник, может возникнуть соблазн нажать кнопку повтора и свернуться калачиком под одеялом, чтобы поспать еще несколько минут. Однако исследования ученых доказывают: те, кто просыпается после 2 и более будильников, чаще страдают от головной боли, они вялые в течении дня и менее продуктивны, — говорит доктор Томи Митчелл.Напротив, люди, которые вставали с постели, как только звенел будильник, чувствовали себя более энергичными, успевали делать гораздо больше рабочих задач и реже страдали от перепадов настроения.Проверять с утра соцсетиВы только открыли глаза, сразу же схватились за телефон, чтобы посмотреть все ленты и ответить на сообщения? Если это так, то от этой привычки надо обязательно отказаться, говорят врачи.Это опасно для нашей психики. Дело в том, что именно после пробуждения мы беззащитнее всего. И если наткнемся с Сети на то, что нас раздражает или расстраивает сразу после сна, то это будет двойной удар. Поэтому настраивайтесь на день правильно: умывайтесь, делайте зарядку, готовьте вкусный завтрак.Отвлекаться на смартфон во время вождения- Когда вы садитесь за руль, вы несете ответственность за безопасность себя и других на дороге. Один из самых простых и эффективных способов снизить риск попадания в аварию — это не отвлекаться во время вождения на телефон, — говорит доктор Митчелл.Посмотрите на статистику: только в Великобритании телефон за минувший год стал виновником больше полутора миллионов аварий! Поэтому сосредоточьтесь на дороге — проверить сообщения вы всегда успеете.Сидеть в телефоне во время личного разговораЭтот жест может вызвать у собеседника негативную реакцию: человек подумает, что вам не интересно с ними или же что вам все равно, о чем там он вам говорит.Чтобы собеседник был максимально расположен к вам, отложите гаджет в сторону, примите позу активного слушания:разверните корпус в сторону собеседника;чуть наклоните голову на бок, смотрите в глаза говорящему;не скрещивайте руки и ноги — так вы подсознательно закрываетесь от человека.Класть смартфон рядом с подушкойСон рядом с телефоном может негативно сказаться на вашем здоровье.- Во-первых, синий свет от экранов может нарушить ваш цикл сна, из-за чего вам будет труднее заснуть и проснуться утром. Во-вторых, постоянное воздействие электромагнитных полей провоцируют различные проблемы со здоровьем, такие как головные боли, усталость и даже рак, — говорит доктор Митчелл.Перед сном мониторить соцсетиТо, как вы проводите время поздно вечером, сказывается на качестве сна и вашем самочувствии утром. Дело в том, что гаджеты усиливают риск развития бессонницы, тревожных расстройств и депрессии, особенно, если вы хватаетесь за них за час до сна. Старайтесь отложить телефон в сторону. Будет идеально, если вы почитаете книгу, поговорите с близкими, поиграете с собакой — это расслабит организм и подготовит его ко сну.