Масло гхи: нутрициолог рассказала о его пользе для здоровья

Нутрициолог-диетолог Екатерина Новикова рассказала, чем масло гхи полезно для здоровья и как его приготовить самостоятельно.Масло гхи — это топленное сливочное масло, приготовить его можно дома, самостоятельно. В чем его польза? В высокой точке дымления — 252 градуса. Это значит, что это масло идеально подходит для жарки без вреда для здоровья.«Чтобы приготовить топленое масло гхи в домашних условиях, нам понадобится качественное сливочное масло — не менее 82,5%, примерно 500 г», — говорит эксперт.В идеале использовать домашнее сливочное масло, в качестве которого у вас нет сомнений. Топить масло желательно в посуде из нержавеющей стали с толстыми стенками. Нарезаем сливочное масло на кусочки и выкладываем в кастрюлю.Топим масло на медленном огне до появления желтой жидкой массы с пенкой. Масло должно закипеть и начать густеть. Не выключая огонь, аккуратно помешиваем масло и снимаем пенку.Топим масло до тех пор, пока жидкость не станет полностью прозрачной. Главное — не переварить! Увидели мелкие белые хлопья — масло готово. Можно снимать его с плиты, температура внутри масла в этот момент настолько высока, что оно еще продолжит некоторое время кипеть даже без огня.Аккуратно помешивайте масло, давая ему равномерно остыть. Остывшее масло через марлю процеживаем и переливаем в сухие стеклянные банки, в которых оно будет храниться. Такое масло идеально для жарки и запекания.