Они вам только отдых портят: врач развенчал 8 популярных летних мифов о здоровье

Не ходи в мокром купальнике, заработаешь простуду! От мороженого будет ангина, ешь больше фруктов — запасай витамины. Эти фразы знакомы многим, мы слышали их от мам и бабушек. Но это не более, чем мифы.Откуда берутся различные мифы, которые связаны с летним сезоном, точно неизвестно. Но многие из них упорно переходят из поколения в поколение, и мы в них верим. Между тем, никакой реальной медицинской основы они под собой не имеют. «Доктор Питер» обсудил восемь самых распространенных заблуждения о здоровье в летний период с Сергеем Лопатиным, терапевтом, гастроэнтерологом, чтобы определить — нужно ли верить в эти мифы.Нельзя купаться после едыПопулярный и достаточно старый миф — опасность купания на полный желудок. Действительно, раньше считалось, что во время переваривания пищи желудок перетягивает на себя львиную долю кровоснабжения, из-за чего к рукам и ногам поступает меньше кислорода.На первый взгляд теория может показаться разумной, но научных доказательств у нее нет. Конечно, интенсивная тренировка по плаванию после плотного обеда — не лучшая идея. Это чревато дискомфортом в желудке и тошнотой. Но если вы не профессиональный пловец, то простое купание в водоеме или бассейне никакого вреда вашему здоровью не нанесет.Мороженое вызывает ангинуМногие остерегаются есть мороженое в жару, опасаясь ангины и других заболеваний горла. Однако их причина — не лакомство само по себе, а бактерии и резкие перепады температур. Например, когда с жаркой улицы мы попадаем в помещение с кондиционером.В случае с мороженым заболеть можно только, если глотать его огромными кусками. Дайте ему немного подтаять, ешьте не спеша, и никакая ангина вам будет не страшна.Летом обязательно нужно «наесться» витаминов впрокЛетом фрукты и ягоды содержат больше витаминов — это факт. И все же слишком налегать на сезонные «дары природы» не стоит. Сколько бы вишни, абрикосов или смородины вы ни съели, запастись витаминами на зиму все равно не получится. Зато вы легко можете заработать несварение или расстройство желудка за счет бесконтрольного потребления содержащейся во фруктах клетчатки. Кроме того, важно следить, чтобы фрукты и ягоды вписывались в вашу суточную норму калорий.Горячий чай охлаждает в жаруЕсть мнение, что горячий чай в жару оказывает на организм охлаждающее действие. Горячие напитки действуют по принципу жаропонижающего. Они заставляют нас потеть, из-за чего температура тела падает. Но чтобы этот метод сработал, пот должен испаряться. В безветренную погоду или в душном помещении никакого снижения температуры добиться не удастся.От комариных укусов помогает человеческая слюнаВ Интернете можно найти огромное количество «народных средств» против комариных укусов. В том числе место укуса иногда предлагают смазывать слюной. Делать этого врачи категорически не рекомендуют. В слюне человека содержится множество разнообразных бактерий, которые попав на воспаленный участок могут спровоцировать развитие инфекции.Для снятия зуда лучше использовать охлаждающий компресс со льдом, а для лечения — аптечные средства с противовоспалительным, заживляющим и антиаллергенным эффектом.Лучшее средство от солнечных ожогов — детский крем или маслоСолнечные ожоги часто предлагают лечить растительным маслом, вазелином, детскими кремами. Все эти средства содержат вредный для обожженной кожи жир. Он образует на коже плотную пленку, препятствуя выходу излишков жара из тканей. Ожог прогрессирует, приводит к отеку мягких тканей и даже может спровоцировать инфекцию.По этой же причине для лечения солнечных ожогов нельзя использовать сметану и другие жирные молочные продукты. В целом прибегать к народным методам врачи не советуют. Лучше отдать предпочтение аптечным средствам с пантенолом или экстрактом алоэ. Они дадут правильное сочетание охлаждения и увлажнения.Ходить в мокром купальнике очень опасноЕсть мнение, что после купания необходимо сразу переодеваться в сухое, а если этого не сделать, то можно заработать инфекцию мочевого пузыря или половых органов. Однако к таким болезням приводит не переохлаждение, а болезнетворные бактерии и грибки.Другое дело, что подобные микроорганизмы любят тепло и высокую влажность. Иными словами, в теории шанс подцепить «молочницу» или цистит от мокрого белья все-таки есть. Но только если вы имеете предрасположенность к таким болезнями, и не снимаете купальник целыми днями. В остальных случаях в промежутках между купаниями на пляже переодеваться не обязательно.В пасмурную погоду обгореть невозможно«Там ведь нет солнца и сплошные тучи: я точно не обгорю», — на удочку этого мифа хотя бы раз в жизни попадался каждый. Облака не мешают проникновению ультрафиолетового солнечного излучения. Шанс получить ожог есть всегда, как бы мы ни убеждали себя в обратном. Поэтому солнцезащитные средства не стоит игнорировать даже в пасмурную погоду.