Пробиотики и пребиотики: в чем разница и почему они полезны

В последнее время в информационном поле часто говорят о важность пробиотиков и пребиотиков, а на маркетплейсах продается большое количество соответствующих БАДов. Врач-диетолог Асият Хачирова объяснила "Рамблеру", что это такое, почему они на самом деле важны для организма и какие продукты есть для здоровья кишечника.Микробиота кишечникаКишечную микробиоту выделяют в отдельный орган. И это неспроста. Ее масса более 2 кг и она насчитывает сто миллиардов микроорганизмов. Кишечную микробиоту в настоящее время активно изучают и с каждым годом открывают ее новые функции и новые показатели микробиоты здорового человека. Уже доказано, что микробиота влияет на пищеварение, помогая всасывать питательные вещества из пищи, улучшает работу кишечника и выполняет защитную функцию организма, укрепляя иммунитет.Показатель качества микробиоты пока не нормирован и определён учеными, как разнообразие. Чем большее количество и разнообразие ДНК бактерий встречается в вашем кишечнике, тем меньше риски развития многих хронических заболеваний: сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, аллергии и тд.На микробиоту во взрослом возрасте влияет ряд факторов: курение, употребление фастфуда, алкоголя, курение, недостаточность питания, дефицит витамина Д. Чем выше разнообразие бактерий, составляющих микробиоту кишечника, тем лучше этот орган справляется со своими функциями.Влияние микробиоты на здоровье человека и различные способы ее поддержания изучаются, однако уже сейчас доказана роль правильного питания на разнообразие микробиоты кишечника. Богатый растительной пищей рацион влияет на разнообразие микробиоты. Влияние на функционирование микробиоты оказывают пробиотики и пребиотики.ПробиотикиПробиотики - это бактерии, которые доказано приносят пользу организму человека. Наиболее изученные пробиотики — лакто- и бифидобактерии.В кишечнике человека пробиотики подавляют рост вредных бактерий. Желательно получать пробиотики из рациона. Максимально содержатся в ферментированных продуктах - йогурт, кефир, квашеная капуста, чайный гриб, кимчи, соленья, мисо, сыр, опара или закваска для хлеба - источники полезных бактерий для вашего кишечника.ПребиотикиДля того, чтобы полезные бактерии были в достаточном количестве и хорошо выполняли свою функцию, то в питании человека должны быть пребиотики - это компоненты пищи, которые не перевариваются и не усваиваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, но ферментируются микрофлорой толстого кишечника человека и стимулируют её рост и жизнедеятельность.К пребиотикам относятся фруктоолигосахариды, галактоолигосахариды, инулин, пектин, лактулоза, клетчатка и некоторые другие вещества. Чтобы получать все виды пребиотиков, достаточно иметь разнообразную диету и употреблять продукты богатые клетчаткой - овощи, фрукты, бобовые, цельные злаки, ржаной хлеб.Таким образом, для здоровья микробиоты важны как пробиотики, так и пребиотики. И максимально полезный эффекты человек получит, если будет получать их из своего рациона.