Эндокринолог рассказала, зачем нашему организму нужны витамины К1 и К2

Врач-эндокринолог Наталья Либеранская рассказала о пользе и необходимости поддержания оптимального уровня витаминов К1 и К2 в организме.О витаминах В, С и Д знают все, многие принимают их с целью профилактики дефицита. А вот витамины К в этом смысле обделены вниманием. Причем совершенно незаслуженно. Ведь они играют очень важную роль в поддержании здоровья и хорошего самочувствия.Источником витамина К1 является в большинстве своем любая зелень. Если в вашем ежедневном рационе много петрушки, укропа, базилика и другой полезной зелени, о нехватке витамина К1 можно не беспокоиться.Витамин К2 мы также получаем с продуктами. Его источниками являются мясо и яйца.«Синтезируется витамин К2 кишечной флорой, для его усвоения необходима желчь и липаза поджелудочной железы. Для чего он нужен? С его участием происходит активация белков, регулирующих пути поступления кальция. Также этот витамин принимает участие в образовании остеокальцина — белка», — говор доктор.К2 необходим для минерализации костей, то есть без него повышается риск остеопороза. Также витамины К значительно уменьшают риск смертности от сердечно-сосудистых патологий, в частности ишемической болезни сердца, тромбоза.И еще — если вы принимаете витамин Д, обязательно пейте его в комплексе с К2, второй значительно повышает усвоение первого.