Ученые обнаружили способ предсказать приближение деменции
В ходе исследования, в котором приняли участие 515 пожилых людей, выяснилось, что быстрое ухудшение обоняния человека предсказывало появление нескольких признаков деменции и болезни Альцгеймера, в том числе уменьшение объема серого вещества в областях мозга, связанных с памятью.
"Мы смогли показать, что объем серого вещества в связанных с памятью областях мозга у людей с быстрым снижением обоняния был меньше по сравнению с участниками с менее выраженным снижением обоняния",
— поделился ведущий автор исследования доктор Джаянт М. Пинто.
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