Ученые обнаружили способ предсказать приближение деменции

Так, по словам исследователей, резкое снижение обоняния может предсказать ухудшение когнитивных функций и развитие структурных изменений в мозге.В ходе исследования, в котором приняли участие 515 пожилых людей, выяснилось, что быстрое ухудшение обоняния человека предсказывало появление нескольких признаков деменции и болезни Альцгеймера, в том числе уменьшение объема серого вещества в областях мозга, связанных с памятью."Мы смогли показать, что объем серого вещества в связанных с памятью областях мозга у людей с быстрым снижением обоняния был меньше по сравнению с участниками с менее выраженным снижением обоняния",— поделился ведущий автор исследования доктор Джаянт М. Пинто.